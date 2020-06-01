Концертный агент Зингер избежал изолятора за миллионное мошенничество в Петербурге. Он провалил выступление рэпера из Black Star
Петроградский районный суд Петербурга отправил под домашний арест музыкального промоутера Александра Зингера. По версии следствия, он присвоил миллион, который предназначался для организации корпоратива с рэпером Мотом.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 1 июня Зингера доставили в Петроградский райсуд вместе с ходатайством следствия о заключении под стражу. Музыкальному промоутеру вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК).
Предполагается, что в июле прошлого года в ресторане «Зима Лето» Зингер пообещал организовать корпоратив и в качестве исполнителя пригласить артиста лейбла Black Star — рэпера Мота. Мероприятие было намечено на 20 мая, агент получил 1 млн рублей, но свои обязательства не выполнил.
Следствие просило отправить недобросовестного агента в следственный изолятор. Опасение внушало, например, гражданство США и подозрения, что заказчик Мота — не единственная жертва концертной деятельности Зингера. В декабре 2018 года он якобы ввёл в заблуждение бизнесмена Константина Ходосовского, который инвестировал в развитие концертной деятельности почти 43 млн рублей. По версии правоохранителей, Зингер также присвоил эти деньги.
«Зингер не оспаривал свою причастность к преступлению, но просил суд отказать в удовлетворении ходатайства следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, указав, что истребуемая следственным органов мера ему не подходит», — сообщили в пресс-службе судов.
Петроградский райсуд определил подозреваемого под домашний арест до 25 июля, разрешив ежедневные прогулки не более часа в день. Аналогичная мера пресечения избрана и по первому уголовному делу.
Александр Зингер почти всю жизнь прожил в Америке, вернулся в Россию в начале «нулевых» и организовал агентство Z-Concert. Компания позиционирует себя как крупнейшего концертного оператора в стране. Среди выступлений, которыми Зингер гордится особо, работа с Иосифом Кобзоном, Игорем Николаевым, Алёной Апиной.