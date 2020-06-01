Концертный агент Зингер избежал изолятора за миллионное мошенничество в Петербурге. Он провалил выступление рэпера из Black Star

Петроградский районный суд Петербурга отправил под домашний арест музыкального промоутера Александра Зингера. По версии следствия, он присвоил миллион, который предназначался для организации корпоратива с рэпером Мотом.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 1 июня Зингера доставили в Петроградский райсуд вместе с ходатайством следствия о заключении под стражу. Музыкальному промоутеру вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК).



Предполагается, что в июле прошлого года в ресторане «Зима Лето» Зингер пообещал организовать корпоратив и в качестве исполнителя пригласить артиста лейбла Black Star — рэпера Мота. Мероприятие было намечено на 20 мая, агент получил 1 млн рублей, но свои обязательства не выполнил.

