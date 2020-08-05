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05.08.2020 15:19
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Медведев: России не обойтись без трудовых мигрантов, однако работой нужно обеспечить и россиян

Заместитель председателя Совета безопасности поделился своей позицией по поводу привлечения в страну работников из других стран.

«Нельзя сказать: давайте мы решим все наши проблемы по организации производства, оказанию услуг, применению труда только за счет граждан нашей страны. Потому что мы не сможем», — цитирует 5 августа заявление Дмитрия Медведева ТАСС.

По его словам, нельзя создавать для приезжающих «условия лучше, чем для наших граждан». Председатель «Единой России» заверил, что задача РФ и его партии — «обеспечить работой граждан своей страны».

Дмитрий Медведев в 2010 году, когда он занимал пост президента, также констатировал, что стране не обойтись без трудовых мигрантов.

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Комментарии (6)

Nafanka
ФЪ! А вы там сделали для Дмитрия Анатольевича "горячую подборку" по результатам СВОИХ славных "горячих" статей на гране фола, чем занимаются в стране "приезжанты" без которых Дмитрию Анатольевичу "не обойтись"? Не тушуйтесь, сделайте и направьте, а не только комменты трите под своими же криминальными новостями! Что ни ЧП - так "приезжанты" и, зачастую, с обоих сторон! "Оно нам здесь - НАДО?!" (с)
ShelSPb
А где 25 млн рабочих высокотехнологичных мест не для мигрантов?
Nafanka
По его словам, нельзя создавать для приезжающих «условия лучше, чем для наших граждан». Председатель «Единой России» заверил, что задача РФ и его партии — «обеспечить работой граждан своей страны»
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Дмитрий Анатольевич - вот, вроде, взлослый мужчина, а такие вещи смешные говорит... Может быть они (эти смехопанорамы) на КИВИНе бы и "прокатили", но сейчас, как-то НЕ до смеха с ЭТИМ вопросом... ))) Задача ЛЮБОГО правительства ЛЮБОЙ даже самой захудалой страны - ЗАБОТИТЬСЯ о СВОЁМ народонаселении в ПЕРВУЮ очередь, иначе, это простите, правительство ДРУГОЙ страны... ))) Это как в анекдоте: "Если МАМА говорит, что вы много спите, поздно встаёте, ничего не делаете дома, много денег тратите на себя, не обихаживаете мужа и не заботитесь о нём - ЭТО не ваша мама - это мама МУЖА!" )))
Про создание "условий для приезжих лучших, чем для своих" - это вообще - шЫдевр! Об этом даре речи/вопроса не идёт/ стоит... )))
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