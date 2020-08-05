Медведев: России не обойтись без трудовых мигрантов, однако работой нужно обеспечить и россиян

Заместитель председателя Совета безопасности поделился своей позицией по поводу привлечения в страну работников из других стран.



«Нельзя сказать: давайте мы решим все наши проблемы по организации производства, оказанию услуг, применению труда только за счет граждан нашей страны. Потому что мы не сможем», — цитирует 5 августа заявление Дмитрия Медведева ТАСС.

По его словам, нельзя создавать для приезжающих «условия лучше, чем для наших граждан». Председатель «Единой России» заверил, что задача РФ и его партии — «обеспечить работой граждан своей страны».