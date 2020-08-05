«Ростелеком» собирается протянуть через всю Россию высокоскоростной кабель — он пойдет от западных границ страны до Владивостока и дальше в Японию и Гонконг. Об этом 5 августа заявил президент компании Михаил Осеевский во время встречи с Владимиром Путиным.

«Растет объём трафика в мире, объём информации, и Россия может предоставить самый простой и надёжный способ передачи из Европы в Азию. В связи с этим мы начинаем большой проект прокладки современной высокоскоростной линии от западных границ России до Владивостока и затем подводный кабель в Гонконг и в Японию. Проект масштабный, объём инвестиций составит приблизительно 40 миллиардов рублей», — сказал Осеевский.

Он уточнил, что половину ёмкостей линии используют для внутрироссийских нужд, а еще половину — для передачи международного трафика.



«Важно, что в строительной части — она пройдёт практически по всей территории России — будут активно использоваться предприятия малого и среднего бизнеса, то есть строительные работы везде будут силами региональных участников реализовываться. Это, конечно, хорошая поддержка в сложных условиях», — подчеркнул глава «Ростелекома».



Он добавил, что срок окупаемости проекта оценивается в пять лет. «Срок окупаемости совсем приятный для слуха и для глаза. И для инвесторов потенциальных», — отметил в ответ Путин.