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05.08.2020 15:05
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«Срок окупаемости приятный для слуха и для глаза». Осеевский доложил Путину, что «Ростелеком» протянет кабель через всю Россию до Японии за 40 млрд

«Ростелеком» собирается протянуть через всю Россию высокоскоростной кабель — он пойдет от западных границ страны до Владивостока и дальше в Японию и Гонконг. Об этом 5 августа заявил президент компании Михаил Осеевский во время встречи с Владимиром Путиным.

Фото: пресс-служба президента РФ
Фото: пресс-служба президента РФ
Фото: пресс-служба президента РФ

«Растет объём трафика в мире, объём информации, и Россия может предоставить самый простой и надёжный способ передачи из Европы в Азию. В связи с этим мы начинаем большой проект прокладки современной высокоскоростной линии от западных границ России до Владивостока и затем подводный кабель в Гонконг и в Японию. Проект масштабный, объём инвестиций составит приблизительно 40 миллиардов рублей», — сказал Осеевский.

Он уточнил, что половину ёмкостей линии используют для внутрироссийских нужд, а еще половину — для передачи международного трафика.

«Важно, что в строительной части — она пройдёт практически по всей территории России — будут активно использоваться предприятия малого и среднего бизнеса, то есть строительные работы везде будут силами региональных участников реализовываться. Это, конечно, хорошая поддержка в сложных условиях», — подчеркнул глава «Ростелекома».

Он добавил, что срок окупаемости проекта оценивается в пять лет. «Срок окупаемости совсем приятный для слуха и для глаза. И для инвесторов потенциальных», — отметил в ответ Путин.

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Комментарии (8)

kuk-vasyusha
Вот это распил намечается!
Иван 2пырьев
И еще забор!! Обязательно нужен забор до Японии!!!
mavar
Вон где Миша теперь рубит...
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