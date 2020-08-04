Полулегальными путями и тяжело: как россияне поедут в открывшуюся Черногорию без прямых рейсов
Власти Черногории первыми приняли решение внести Россию в «зеленый» список и открыть для её граждан границы. Но попасть туда напрямую пока не получится, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Теоретически россияне смогут попасть в Черногорию, но именно теоретически, а практически — тяжело. Какими-то обходными, полулегальными путями. Массового потока не будет, — заявил первый вице-президент АТОР Владимир Канторович «Газете.Ru» 4 августа. — Для туристов это половинчатое решение, пока Россия границу не открыла. Я думаю, рано или поздно это сделают. В России уровень заболеваемости выше, чем в Черногории, чего бы не пустить туда наших граждан?»
Напомним, что решение об открытии границ для россиян было объявлено на заседании Национального координационного органа по инфекционным болезням под председательством президента Черногории Милутина Симовича. И основано, во-первых, на «надежности и актуальности имеющихся данных» по ситуации с COVID-19 из России, во-вторых — на потребностях индустрии туризма.
Российские туристы — одни из ключевых клиентов на туристическом рынке Черногории. По информации управления статистики Monstat, в 2019 году в гостевых домах, апартаментах и квартирах страны отдохнули более 392 тысяч россиян —
В связи с этим, по предложению оперативного штаба по экономике туризма, въезд гражданам РФ разрешен без дополнительных условий. Не нужен ни тест на коронавирус, ни обсервация, ни визы.