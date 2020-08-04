Полулегальными путями и тяжело: как россияне поедут в открывшуюся Черногорию без прямых рейсов

«Теоретически россияне смогут попасть в Черногорию, но именно теоретически, а практически — тяжело. Какими-то обходными, полулегальными путями. Массового потока не будет, — заявил первый вице-президент АТОР Владимир Канторович «Газете.Ru» 4 августа. — Для туристов это половинчатое решение, пока Россия границу не открыла. Я думаю, рано или поздно это сделают. В России уровень заболеваемости выше, чем в Черногории, чего бы не пустить туда наших граждан?»

Власти Черногории первыми приняли решение внести Россию в «зеленый» список и открыть для её граждан границы. Но попасть туда напрямую пока не получится, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Напомним, что решение об открытии границ для россиян было объявлено на заседании Национального координационного органа по инфекционным болезням под председательством президента Черногории Милутина Симовича. И основано, во-первых, на «надежности и актуальности имеющихся данных» по ситуации с COVID-19 из России, во-вторых — на потребностях индустрии туризма.



Российские туристы — одни из ключевых клиентов на туристическом рынке Черногории. По информации управления статистики Monstat, в 2019 году в гостевых домах, апартаментах и квартирах страны отдохнули более 392 тысяч россиян — 29,1 % от общего количества иностранцев в этом секторе. Еще почти 95 тысяч выбрали для размещения отели.



В связи с этим, по предложению оперативного штаба по экономике туризма, въезд гражданам РФ разрешен без дополнительных условий. Не нужен ни тест на коронавирус, ни обсервация, ни визы.

