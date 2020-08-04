Директор «Воина-В» Глущенко снова не смог убедить суд в наличии опороченной чести и достоинства. Его иск к депутату Резнику не впечатлил и городской суд

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение об отказе в удовлетворении иска Олега Глущенко к Максиму Резнику. Напомним, директор строительной компании требовал признать порочащими его честь и достоинство слова парламентария.



О решении суда депутат Законодательного собрания Максим Резник 4 августа сообщил «Фонтанке». Напомним, директор компании «Воин-В» Максим Глущенко подал иск в начале 2019 года, требуя от парламентария опровергнуть высказанную им порочащую информацию и возместить моральный ущерб в сумме миллиона рублей. Поводом стали слова о роли Глущенко в уголовном деле против другого депутата — Вячеслава Нотяга. Это совпало по времени с безуспешной попыткой самого Резника подать иск к тогда еще врио губернатора Александру Беглову за слова о том, что Резник якобы высказывался за сдачу Ленинграда фашистам.