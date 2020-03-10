Честь и достоинство не пострадали. Гендиректор «Воин-В» проиграл иск к депутату Резнику

«По ходатайству истца, то есть Глущенко, в Москве была проведена судебно-лингвистическая экспертиза. Она несколько фраз сочла негативными утверждениями. Я эту экспертизу оспорила сегодня в суде. У меня были собственные доводы, основанные на внесудебном заключении специалиста. Что именно повлияло на решение [суда], мы узнаем из мотивировочной части», — рассказала Пономарева.

Василеостровский районный суд 10 марта отказал в удовлетворении требований гендиректора строительной компании «Воин-В» Олега Глущенко о защите чести и достоинства. Информацию «Фонтанке» подтвердила представитель ответчика, беспартийного депутата Заксобрания Петербурга Максима Резника, Натэла Пономарева.

«Плюс у меня были документы, которые я получила по запросу от бывшего депутата [Вячеслава] Нотяга. Из его уголовного дела, из которого следует, каким образом происходило его привлечение к уголовной ответственности на основании заявление Глущенко. Мне кажется, это тоже должно было иметь существенное значение в связи с оспариваемыми фразами», — пояснила она.

Резник, в свою очередь, прокомментировал, что победа в суде — «целиком заслуга Натэлы».

На вопрос, планирует ли Глущенко подавать апелляцию, гендиректор компании в комментарии «Фонтанке» заявил, что ему неудобно сейчас разговаривать, и повесил трубку.

Напомним, глава «Воина-В» требовал от депутата миллион рублей. Поводом для иска стали высказывания парламентария о роли уголовного дела, возбужденного в отношении экс-депутата Вячеслава Нотяга.