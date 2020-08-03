Во время жесткой посадки в Мали самолета Ан-74, который был зафрахтован ООН у авиакомпании «Ютэйр», пострадали семеро россиян. Об этом 3 августа сообщает «Коммерсантъ».



По предварительной информации, всего на борту были четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа (граждан РФ). Россияне получили различные травмы, не опасные для жизни, заверили в посольстве РФ в Мали.



Ранее сообщалось, что борт RA-74044 летел из столицы Мали в Гао в интересах миротворческой миссии ООН Minusma в этой стране. После жесткой посадки на мокрую от дождя полосу самолет не смог на ней удержаться и выехал на несколько десятков метров за пределы ВПП. У него сильно повреждены кабина и низ фюзеляжа.