При жесткой посадке самолета в Мали пострадали семеро россиян
Во время жесткой посадки в Мали самолета Ан-74, который был зафрахтован ООН у авиакомпании «Ютэйр», пострадали семеро россиян. Об этом 3 августа сообщает «Коммерсантъ».
По предварительной информации, всего на борту были четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа (граждан РФ). Россияне получили различные травмы, не опасные для жизни, заверили в посольстве РФ в Мали.
Ранее сообщалось, что борт RA-74044 летел из столицы Мали в Гао в интересах миротворческой миссии ООН Minusma в этой стране. После жесткой посадки на мокрую от дождя полосу самолет не смог на ней удержаться и выехал на несколько десятков метров за пределы ВПП. У него сильно повреждены кабина и низ фюзеляжа.
Utair Group leased to UN Antonov An-74 (RA-74044, built 1994) was seriously damaged in a landing excursion in bad weather conditions at Gao Airport, Mali. All 11 on-board sustained injuries. pic.twitter.com/gooDY1LU8t— ✈Monica-مونيكا✈️ (@vargasmoni) August 3, 2020