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03.08.2020 23:23
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При жесткой посадке самолета в Мали пострадали семеро россиян

Во время жесткой посадки в Мали самолета Ан-74, который был зафрахтован ООН у авиакомпании «Ютэйр», пострадали семеро россиян. Об этом 3 августа сообщает «Коммерсантъ».

По предварительной информации, всего на борту были четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа (граждан РФ). Россияне получили различные травмы, не опасные для жизни, заверили в посольстве РФ в Мали.

Ранее сообщалось, что борт RA-74044 летел из столицы Мали в Гао в интересах миротворческой миссии ООН Minusma в этой стране. После жесткой посадки на мокрую от дождя полосу самолет не смог на ней удержаться и выехал на несколько десятков метров за пределы ВПП. У него сильно повреждены кабина и низ фюзеляжа.

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Комментарии (4)

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В Мали ведь ещё нельзя. ЧВК Вагнер?
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