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03.08.2020 19:32
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Самолёт ООН жёстко сел в лужу в Мали. На борту могли быть россияне

Самолёт ООН совершил жёсткую посадку в малийском городе Гао 3 августа, пострадали как минимум шесть человек, сообщает местное издание Maliweb.

По данным издания, судно с бортовым номером RA-74044, принадлежащее компании Utair, направлялось из столицы страны Бамако в Гао. Вылетев с полосы, оно оказалось на поле, залитом водой после сильных дождей.

Скриншот с сайта www.maliweb.net
Скриншот с сайта www.maliweb.net

Со ссылкой на миротворческую миссию ООН в Мали Maliweb пишет, что семь членов экипажа самолёта — россияне. Есть ещё четыре пассажира, кто они, не уточняется. Шесть пострадавших, по данным издания, получили лёгкие повреждения.

Скриншот с сайта www.maliweb.net
Скриншот с сайта www.maliweb.net

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Комментарии (8)

261254291
Ан-74ТК-100
Таких больше в Куеве не делают
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