Самолёт ООН жёстко сел в лужу в Мали. На борту могли быть россияне
Самолёт ООН совершил жёсткую посадку в малийском городе Гао 3 августа, пострадали как минимум шесть человек, сообщает местное издание Maliweb.
По данным издания, судно с бортовым номером RA-74044, принадлежащее компании Utair, направлялось из столицы страны Бамако в Гао. Вылетев с полосы, оно оказалось на поле, залитом водой после сильных дождей.
Со ссылкой на миротворческую миссию ООН в Мали Maliweb пишет, что семь членов экипажа самолёта — россияне. Есть ещё четыре пассажира, кто они, не уточняется. Шесть пострадавших, по данным издания, получили лёгкие повреждения.