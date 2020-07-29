«Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Белоруссии». Российские депутаты и сенаторы спокойно прокомментировали задержания «боевиков ЧВК» в Минске
Госдума и Совет Федерации не планируют никаких экстренных заседаний или выступлений после задержания в Белоруссии 32 россиян, которых в СМИ Белоруссии назвали «боевиками ЧВК Вагнера». Об этом 29 июля пишут «Открытые медиа».
Замглавы комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков заявил изданию, что детали конфликта изучит МИД, а раз речь идет о сотрудниках частной военной компании, они могли выполнять заказ другой страны.
«Вне всякого сомнения за деятельность ЧВК государство ответственности не несёт, если оно само не является заказчиком. В данном случае, насколько я понимаю, Россия не была заказчиком, а значит там действовала коммерческая структура. Но если потребуется, то это станет объектом внимания для правоохранительных органов и судебного разбирательства», — сказал Новиков.
При этом сам профильный комитет Госдумы ничего предпринимать не планирует.
Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров заявил «Открытым медиа», что пока не в курсе подробностей конфликта — кем были россияне и куда они следовали.
«Не забывайте, что у нас союзное государство, свободное посещение обеих стран нашими гражданами, поэтому их присутствие там ни о чём не говорит. Тем более их же не задержали, а просто проверяют. Насколько я понимаю, наше посольство уже запросило информацию, как только появятся данные, тогда уже будем реагировать. Но в любом случае, никакими коварными планами это объяснить нельзя, Россия совершенно не намерена вмешиваться во внутренние дела Белоруссии», — уточнил Джабаров.
Депутат Госдумы Леонид Калашников в разговоре с РИА «Новости» подчеркнул, что Россия всегда поддерживала действующего главу государства Александра Лукашенко. «То, что это какая-то российская компания, тем более частная охранная, (счита — прим. ред.) крайне невероятным фактом, потому что это совершенно не в интересах России, и Россия никогда не вмешивается в такого рода игры», - заявил он.
Следом за членами ЧВК Вагнера в Белоруссии задержали и российского политтехнолога Виталия Шклярова. Обвинения ему пока не предъявляли, но уже уверяют, что помощников он искал в Петербурге, причем якобы заставлял работать на себя угрозами.
29 июля в Белоруссии задержали 32 россиян, которых Лукашенко подозревает в причастности к подготовке массовых беспорядков. Как заявили белорусские власти, они являются членами ЧВК Вагнер. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».