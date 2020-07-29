«Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Белоруссии». Российские депутаты и сенаторы спокойно прокомментировали задержания «боевиков ЧВК» в Минске

Госдума и Совет Федерации не планируют никаких экстренных заседаний или выступлений после задержания в Белоруссии 32 россиян, которых в СМИ Белоруссии назвали «боевиками ЧВК Вагнера». Об этом 29 июля пишут «Открытые медиа».



Замглавы комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков заявил изданию, что детали конфликта изучит МИД, а раз речь идет о сотрудниках частной военной компании, они могли выполнять заказ другой страны.



«Вне всякого сомнения за деятельность ЧВК государство ответственности не несёт, если оно само не является заказчиком. В данном случае, насколько я понимаю, Россия не была заказчиком, а значит там действовала коммерческая структура. Но если потребуется, то это станет объектом внимания для правоохранительных органов и судебного разбирательства», — сказал Новиков.

