Пока Россия с радостью заявляет о восстановлении авиасообщения с Турцией, Великобританией и Танзанией, Финляндия с осторожностью присматривается к открытию полётов в другие страны и даже отменяет уже разрешённое.

Финский национальный авиаперевозчик Finnair из-за ухудшения ситуации с коронавирусом отказался от запланированных на август рейсов в Хорватию и Турцию. Компания отменяет полёты в города Сплит и Дубровник, а также в Анталью, передаёт Yle. В сентябре Finnair перестанет летать в Мадрид и Барселону.