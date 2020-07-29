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29.07.2020 16:20
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Финляндия сочла отдых в Турции, Хорватии и Испании опасным. Отменяются рейсы и туры

Пока Россия с радостью заявляет о восстановлении авиасообщения с Турцией, Великобританией и Танзанией, Финляндия с осторожностью присматривается к открытию полётов в другие страны и даже отменяет уже разрешённое.

Финский национальный авиаперевозчик Finnair из-за ухудшения ситуации с коронавирусом отказался от запланированных на август рейсов в Хорватию и Турцию. Компания отменяет полёты в города Сплит и Дубровник, а также в Анталью, передаёт Yle. В сентябре Finnair перестанет летать в Мадрид и Барселону.

Также ранее входящий в концерн Finnair туроператор Aurinkomatkat заявил об отмене туров в Испанию, Турцию и Хорватию в августе.

По данным здравоохранения Турции на 28 июля, суточный прирост заболевших коронавирусом в стране составил 963 случая, 15 человек умерли.

Хорватия же разрешила туристам из любых стран приезжать при условии наличия справки об отсутствии COVID-19. В Хорватии за сутки, под данным ВОЗ, 24 новых случая заражения и три смерти.

В Испании наблюдается резкий скачок заболеваемости — 6 361 инфицированный и двое погибших. Каталония решила ужесточить ограничения.

Для россиян Финляндия закрыта как минимум до 25 августа. Почему — «Фонтанка» объясняла ранее.

Фото: https://covid19.saglik.gov.tr/?lang=en-US

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Комментарии (4)

prosto262130721
По мнению финнов, ситуация с коронавирусом в Испании напряжённая, но полёты прекратятся только в сентябре.
Побольше завезти заразы хотят, наверное.
Dim22
Конечно опасным, особенно Турцич в которую Русские плебеи ломанулись
67832738
Ну нашим-то ничего не страшно.
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