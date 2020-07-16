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16.07.2020 12:49
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Air Serbia с августа планирует летать в Петербург и увеличить число рейсов в открывшуюся для туристов Хорватию

Государственная авиакомпания Сербии включила Россию в свое расписание полетов на август.

Сербский перевозчик планирует с 1 августа открыть полеты в Москву и Санкт-Петербург, а с 2 августа в Краснодар. Это следует из опубликованного расписания Air Serbia.

В компании рассчитывают на два рейса в Петербург в неделю. Кроме того, с августа перевозчик планирует совершать полеты в Задар и Пулу в Хорватии, которая открыла границы для туристов. В посольстве республики в Москве «Фонтанке» пояснили, что «граждане России пока не могут получить хорватскую визу для туризма».

Ранее о планах летать в Россию в последнем летнем месяце объявили Turkish Airlines и Finnair.

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Комментарии (1)

Air Serbia отменила мой рейс на 12 сентября, о каких планах идёт речь? если бы планировала, то не отменяла бы рейс!!! вот сейчас буду возвращать деньги за билеты!!!
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