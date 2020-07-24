Финляндия продлила ограничения на границе с Россией до 25 августа

Ещё как минимум месяц российские туристы в Финляндию попасть не смогут. Суоми продлила ограничения на передвижения через границу с восточным соседом до 25 августа. Об этом «Фонтанке» рассказали в Пограничной охране Финляндии 24 июля.
«Ограничения на пересечения границы с Россией продлены до 25 августа, и мы не знаем, как будет развиваться ситуация дальше», — признались в пресс-службе Пограничной охраны Финляндии, уточнив, что в страну по-прежнему пускают с целью учёбы или работы, но командировка, например, действительно должна быть обоснованной: «Во время пограничного контроля у командированного лица могут быть запрошены документы, обосновывающие въезд в страну. Такими документами могут быть, в частности, удостоверение о трудовом статусе и командировочное направление».
Также в списке других необходимых причин есть и «семейные дела (например, встречи с родственниками, партнерами, участие в похоронах или свадьбе, по случаям, связанным с болезнью)».
Каждый случай решается непосредственно в пункте пропуска на индивидуальной основе.
Финляндия закрыта для российских туристов с 19 марта в связи с пандемией коронавируса. Эпидемиологическое требования для открытия передвижения с другой страной — не более 8 случаев заражения COVID-19 на 100 тыс. населения.
Суоми также вновь вводит пограничный контроль с Австрией, Словенией и Швейцарией с 27 июля.