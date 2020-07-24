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24.07.2020 15:14
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Финляндия продлила ограничения на границе с Россией до 25 августа

Ещё как минимум месяц российские туристы в Финляндию попасть не смогут. Суоми продлила ограничения на передвижения через границу с восточным соседом до 25 августа. Об этом «Фонтанке» рассказали в Пограничной охране Финляндии 24 июля.

«Ограничения на пересечения границы с Россией продлены до 25 августа, и мы не знаем, как будет развиваться ситуация дальше», — признались в пресс-службе Пограничной охраны Финляндии, уточнив, что в страну по-прежнему пускают с целью учёбы или работы, но командировка, например, действительно должна быть обоснованной: «Во время пограничного контроля у командированного лица могут быть запрошены документы, обосновывающие въезд в страну. Такими документами могут быть, в частности, удостоверение о трудовом статусе и командировочное направление».

Также в списке других необходимых причин есть и «семейные дела (например, встречи с родственниками, партнерами, участие в похоронах или свадьбе, по случаям, связанным с болезнью)».

Каждый случай решается непосредственно в пункте пропуска на индивидуальной основе.

Финляндия закрыта для российских туристов с 19 марта в связи с пандемией коронавируса. Эпидемиологическое требования для открытия передвижения с другой страной — не более 8 случаев заражения COVID-19 на 100 тыс. населения.

Суоми также вновь вводит пограничный контроль с Австрией, Словенией и Швейцарией с 27 июля.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

260569221
Ну и пускай!!! Пускай сами едят свой кофе с рыбой и фери с сыром. Я давно забил на них... ценник конский, Крымнаш! Всем удачи
67832738
Финны не дураки.
Piter Pen
По ощущениям 25 августа ничего не измениться и будут снова продлевать...
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