Почему Европа не торопится открывать границы с Россией? Объясняем цифрами
Прирост заболевших коронавирусом в России за последние две недели составил 57,5 на 100 тыс. жителей, подсчитала «Фонтанка». Это в разы больше, чем требуют соседние страны для открытия границы с РФ.
Так, Эстония 27 июля заявила, что не пустит туристов из России до 31 августа, поскольку риск власти прибалтийской страны оценили как высокий - таковым считается более 25 человек на 100 тыс. за 14 дней. Финляндия на днях продлила запрет до 25 августа. Правительством Суоми принято решение, что ограничения на границе с определенным государством можно снять в тот момент, когда этот показатель заболеваемости коронавирусом там составит не больше 8 случаев, - так рекомендует ЕС.
За последние две недели, с 14 по 27 июля, в России коронавирус диагностировали у 84 421 человек, в Петербурге - у 2 946. С учётом официальных цифр населения (146 700 000 - данные Росстата от 5 июня 2020 и 5 398 064 - данные Петростата от 1 января 2020) заболеваемость составила 57,5 по стране и 54,6 по городу соответственно. Получается, чтобы соответствовать критерию Финляндии, Россия должна иметь не более 11 736 новых случаев за две недели, а это, в среднем, не более 838 в день.
Напомним, что суточный прирост в нашей стране на 27 июля составил 5 635, из них 172 - в Петербурге.