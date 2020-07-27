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27.07.2020 20:36
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Почему Европа не торопится открывать границы с Россией? Объясняем цифрами

Прирост заболевших коронавирусом в России за последние две недели составил 57,5 на 100 тыс. жителей, подсчитала «Фонтанка». Это в разы больше, чем требуют соседние страны для открытия границы с РФ.

Так, Эстония 27 июля заявила, что не пустит туристов из России до 31 августа, поскольку риск власти прибалтийской страны оценили как высокий - таковым считается более 25 человек на 100 тыс. за 14 дней. Финляндия на днях продлила запрет до 25 августа. Правительством Суоми принято решение, что ограничения на границе с определенным государством можно снять в тот момент, когда этот показатель заболеваемости коронавирусом там составит не больше 8 случаев, - так рекомендует ЕС.

За последние две недели, с 14 по 27 июля, в России коронавирус диагностировали у 84 421 человек, в Петербурге - у 2 946. С учётом официальных цифр населения (146 700 000 - данные Росстата от 5 июня 2020 и 5 398 064 - данные Петростата от 1 января 2020) заболеваемость составила 57,5 по стране и 54,6 по городу соответственно. Получается, чтобы соответствовать критерию Финляндии, Россия должна иметь не более 11 736 новых случаев за две недели, а это, в среднем, не более 838 в день.

Напомним, что суточный прирост в нашей стране на 27 июля составил 5 635, из них 172 - в Петербурге.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

zlopopik
Фонтана сама верит своим объяснениям "на цифрах"? ))))))
Hans-Christian
Надо изучать навыки выживания в диких условиях, в той же тайге.
Вообще непонятно, что там задумано на самом верху, но ничего хорошего явно.
муматор
всё дело в том, что эти решения принимает небольшая кучка людей, которая преследует свои интересы.
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