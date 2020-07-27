Почему Европа не торопится открывать границы с Россией? Объясняем цифрами

Прирост заболевших коронавирусом в России за последние две недели составил 57,5 на 100 тыс. жителей, подсчитала «Фонтанка». Это в разы больше, чем требуют соседние страны для открытия границы с РФ.



Так, Эстония 27 июля заявила, что не пустит туристов из России до 31 августа, поскольку риск власти прибалтийской страны оценили как высокий - таковым считается более 25 человек на 100 тыс. за 14 дней. Финляндия на днях продлила запрет до 25 августа. Правительством Суоми принято решение, что ограничения на границе с определенным государством можно снять в тот момент, когда этот показатель заболеваемости коронавирусом там составит не больше 8 случаев, - так рекомендует ЕС.