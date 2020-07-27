Барселона пока не готова принимать туристов. Каталония собирается ужесточить коронавирусные ограничения
Власти Каталонии призвали граждан проявить сознательность, чтобы избежать новой вспышки коронавируса и возвращения карантина.
«Ситуация слишком критична, чтобы ее игнорировать. Увеличение числа заболевших вызывает беспокойство. Нам предстоят 10 самых важных дней этого лета, чтобы понять, сможем ли мы изменить ситуацию. Если мы не добьемся успеха, то нам придется сделать шаг назад», — цитирует 27 июля заявление главы женералитета Кима Торра El Pais.
По его словам, власти региона уже рассматривают вариант введения карантинных мер. В Каталонии до сих пор сохраняются некоторые ограничения. Например, в городах запрещено собираться компаниями более 50 человек, а заведения должны сократить число посетителей. Однако, как отмечает Торра, рекомендации часто игнорируются. Он призвал людей проявить сознательность.
На прошлой неделе в Каталонии прошла массовая акция протеста против приезда короля.
С начала пандемии в Испании было выявлено 272 тысячи случаев коронавируса, из которых более 67 тысяч приходится на Каталонию. За последнюю неделю в регионе выявили 4,8 тысячи заболевших.