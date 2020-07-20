На фоне роста заболевших коронавирусом в Каталонии протестовали против короля и жгли покрышки
Демонстрация под лозунгом «У Каталонии нет короля» проходит 20 июля в регионе Испании, где власти пошли на новые ограничения из-за растущего числа заражений COVID-19.
«Около 200 человек собрались в этот понедельник утром в Ла-Эсплуга-де-Франколи города Таррагона, чтобы начать шествие в монастырь Поблет, где они планируют встретить испанских монархов <...> Кроме того, на отрезке пути железных дорог Испании между Жироной и Фигерасом неизвестные рано утром сожгли покрышки. Рядом с шинами нашли антимонархические символы», — сообщает издание Publico.
Tothom d'excursió?— Via Independència (@viaindepen) July 20, 2020
⚠️ AVE Girona-Figueres, vies tallades!@LoSedi1312 @lalertacanal @Ric_one1 @carmelocotnmadu @albert_orta @MONARITX @RaiLopezCalvet @CDR_SantAntoni @MadxoraRoures @ pic.twitter.com/PupSrF2aNl
Во время своей поездки по стране король Фелипе VI и королева Летиция запланировали всего одну остановку в Каталонии. Они прибудут в монастырь Поблет около 12:15 по местному времени. На месте уже дежурит полиция.
Накануне визита власти региона ввели новые коронавирусные ограничения из-за роста заболевших. С начала пандемии в Испании выявили уже 260 тысяч случаев COVID-19, из которых 67 тысяч приходится на Каталонию.