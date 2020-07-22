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22.07.2020 21:58
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Премьер Греции позвонил Путину, чтобы обсудить превращение Святой Софии в мечеть

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 22 июля позвонил российскому президенту, чтобы обсудить развитие двустороннего взаимодействия, а также ситуацию с изменением статуса расположенного в Стамбуле храма Святой Софии, сообщила вечером в среду пресс-служба Кремля.

"Предметно рассмотрены пути дальнейшего развития российско-греческого взаимодействия в различных областях. Отмечена необходимость активизации работы Смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству с акцентом на расширение договорно-правовой базы двусторонних отношений", - говорится в сообщении. Отдельное внимание было уделено проведению запланированного на 2021 год перекрестного Года истории, в том числе в контексте предстоящего празднования в Греции 200-летия начала национально-освободительной борьбы за независимость.

Также "обстоятельно обсуждена ситуация в связи с изменением статуса храма Святой Софии в Стамбуле". "Было подчеркнуто исключительное культурное, историческое и духовное значение этого уникального объекта всемирного наследия. Отмечена важность его сохранения в качестве общечеловеческого достояния, символа мира и согласия", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, по информации Кремля, во время разговора был затронут "ряд вопросов региональной повестки дня, включая урегулирование в Ливии и обстановку в Восточном Средиземноморье".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому в Айя-Софии возобновятся мусульманские поклонения. Русская православная церковь назвала событие «безрадостным» и выразила сожаление. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков сообщил, что руководство страны получило соответствующие разъяснения о том, как дальше будет осуществляться доступ к святыне, и отметил, что вход теперь будет бесплатным. Статус объекта ЮНЕСКО никуда не денется.

Софийский собор был возведен в 532–537 годах по указанию императора Юстиниана, впоследствии стал мечетью. Статус музея ему присвоил Ататюрк в 1935 году. Первый в XXI веке намаз в Айя-София состоится 24 июля.

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Комментарии (3)

Nationalverrater_2
чо ему какая - то София, щит на сортир Царьграда присобачить и пр...
Реджеп - его лучший кореш, он ему сбитый самолёт простил,газовый бизнес пилят на пару . У него всего две святыни - бабло и друганы-воровайки
OldObyvatel
С Всевышним не догадались связаться? Он бы зарядил на разборки с магометанами пророка Илью, он у них за бригадира силовой поддержки. Подпалили бы бока Эрдгану.
А с нашим сказочным такие терки бесполезны, предал он голубую мечту патриотов - щит на ворота Царьграда вернуть.
Агроном аэродрома
Что ни новость, то всё кто-то набирает номер Владимира Владимировича... И только Сам Владимир Владимирович пользуется телефоном без номеронаберателя..
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