Премьер Греции позвонил Путину, чтобы обсудить превращение Святой Софии в мечеть

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 22 июля позвонил российскому президенту, чтобы обсудить развитие двустороннего взаимодействия, а также ситуацию с изменением статуса расположенного в Стамбуле храма Святой Софии, сообщила вечером в среду пресс-служба Кремля. "Предметно рассмотрены пути дальнейшего развития российско-греческого взаимодействия в различных областях. Отмечена необходимость активизации работы Смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству с акцентом на расширение договорно-правовой базы двусторонних отношений", - говорится в сообщении. Отдельное внимание было уделено проведению запланированного на 2021 год перекрестного Года истории, в том числе в контексте предстоящего празднования в Греции 200-летия начала национально-освободительной борьбы за независимость.

Также "обстоятельно обсуждена ситуация в связи с изменением статуса храма Святой Софии в Стамбуле". "Было подчеркнуто исключительное культурное, историческое и духовное значение этого уникального объекта всемирного наследия. Отмечена важность его сохранения в качестве общечеловеческого достояния, символа мира и согласия", - сообщила пресс-служба. Кроме того, по информации Кремля, во время разговора был затронут "ряд вопросов региональной повестки дня, включая урегулирование в Ливии и обстановку в Восточном Средиземноморье". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому в Айя-Софии возобновятся мусульманские поклонения. Русская православная церковь назвала событие «безрадостным» и выразила сожаление. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков сообщил, что руководство страны получило соответствующие разъяснения о том, как дальше будет осуществляться доступ к святыне, и отметил, что вход теперь будет бесплатным. Статус объекта ЮНЕСКО никуда не денется.

