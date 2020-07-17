РПЦ назвала христианство гонимой религией, теперь лишенной еще и храма Святой Софии

Текст опубликован 17 июля на сайте РПЦ, сперва Синод сообщил, что выражает глубокое сожаление. Решение, сказано в тексте, принято без учета «ясно выраженной» позиции православной церкви, мнения иностранных государств, «многочисленных» правозащитных организаций и духовных лиц. «Оно задевает религиозные чувства миллионов христиан во всем мире, что может привести к нарушению межрелигиозного баланса и взаимопонимания между христианами и мусульманами не только в самой Турции, но и в иных местах», — добавил Синод.

Священный Синод Русской православной церкви заседал два дня и в итоге согласовал заявление по ситуации с изменением статуса храма Святой Софии в Турции, который работает как музей, на мечеть. Они расстроены, что их мнение не учли.

Там также заявили, что процесс трансформации храма происходит во времена, когда «когда христианство является гонимой религией во многих местах на планете», и решение турецких властей приносит особую боль.

Это безрадостное событие, продолжили в РПЦ, православный мир встречает разобщенным из-за «антиканонической легализации раскола на Украине», церковь поэтому ослаблена, а христианофобия нарастает.

«Надеемся, что турецкие власти приложат необходимые усилия к сохранению чудом уцелевших бесценных христианских мозаик и будут обеспечивать доступ к ним христианских паломников», — заключил Синод.

Ранее пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков сообщил, что руководство страны получило соответствующие разъяснения о том, как дальше будет осуществляться доступ к святыне, и отметил, что вход теперь будет бесплатным. Статус объекта ЮНЕСКО никуда не денется.

Софийский собор был возведен в 532–537 годах по указанию императора Юстиниана, впоследствии стал мечетью. Статус музея ему присвоил Ататюрк в 1935 году. Первый в XXI веке намаз в Айя-София состоится 24 июня.