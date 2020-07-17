РПЦ назвала христианство гонимой религией, теперь лишенной еще и храма Святой Софии
Священный Синод Русской православной церкви заседал два дня и в итоге согласовал заявление по ситуации с изменением статуса храма Святой Софии в Турции, который работает как музей, на мечеть. Они расстроены, что их мнение не учли.
Текст опубликован 17 июля на сайте РПЦ, сперва Синод сообщил, что выражает глубокое сожаление. Решение, сказано в тексте, принято без учета «ясно выраженной» позиции православной церкви, мнения иностранных государств, «многочисленных» правозащитных организаций и духовных лиц. «Оно задевает религиозные чувства миллионов христиан во всем мире, что может привести к нарушению межрелигиозного баланса и взаимопонимания между христианами и мусульманами не только в самой Турции, но и в иных местах», — добавил Синод.
Там также заявили, что процесс трансформации храма происходит во времена, когда «когда христианство является гонимой религией во многих местах на планете», и решение турецких властей приносит особую боль.
Это безрадостное событие, продолжили в РПЦ, православный мир встречает разобщенным из-за «антиканонической легализации раскола на Украине», церковь поэтому ослаблена, а христианофобия нарастает.
«Надеемся, что турецкие власти приложат необходимые усилия к сохранению чудом уцелевших бесценных христианских мозаик и будут обеспечивать доступ к ним христианских паломников», — заключил Синод.
Ранее пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков сообщил, что руководство страны получило соответствующие разъяснения о том, как дальше будет осуществляться доступ к святыне, и отметил, что вход теперь будет бесплатным. Статус объекта ЮНЕСКО никуда не денется.
Софийский собор был возведен в 532–537 годах по указанию императора Юстиниана, впоследствии стал мечетью. Статус музея ему присвоил Ататюрк в 1935 году. Первый в XXI веке намаз в Айя-София состоится 24 июня.