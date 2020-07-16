Турция сохранила Святую Софию как объект всемирного наследия. Обеспечить доступ в собор туристам Эрдоган ранее пообещал Путину
Турецкое министерство культуры и туризма совместно с управлением по делам религии подписали документ, который сохраняет за превращенным в мечеть собором статус объекта всемирного наследия.
«Сегодня мы подписываем протокол, которым определены основные принципы защиты собора Святой Софии», — цитирует 16 июля заявление министра культуры Турции Мехмета Нури Эрсоя издание Hurriyet.
По его словам, строение остается объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и после преобразования в мечеть. Он также подчеркнул, что собор будет открыт как для местных, так и для иностранных туристов, а вход в него будет бесплатным.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с Владимиром Путиным, пообещав, что сохранит доступ для туристов в собор.
О намерении турецкого руководства сменить статус одного из главных символов Стамбула стало известно в июне. Свое несогласие по этому поводу выразили МИД Греции, папа римский и РПЦ. В ЮНЕСКО напомнили, что «любое изменение требует предварительного уведомления от соответствующего государства в организацию».
Софийский собор был возведен в 532–537 годах по указанию императора Юстиниана. После краха Византии собор был мечетью, пока в 1935 году Ататюрк не присвоил ему статус музея.