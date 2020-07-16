FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +21
70.80р80.84р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
16.07.2020 11:37
4
Печать

Турция сохранила Святую Софию как объект всемирного наследия. Обеспечить доступ в собор туристам Эрдоган ранее пообещал Путину

Турецкое министерство культуры и туризма совместно с управлением по делам религии подписали документ, который сохраняет за превращенным в мечеть собором статус объекта всемирного наследия.

«Сегодня мы подписываем протокол, которым определены основные принципы защиты собора Святой Софии», — цитирует 16 июля заявление министра культуры Турции Мехмета Нури Эрсоя издание Hurriyet.

По его словам, строение остается объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и после преобразования в мечеть. Он также подчеркнул, что собор будет открыт как для местных, так и для иностранных туристов, а вход в него будет бесплатным.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с Владимиром Путиным, пообещав, что сохранит доступ для туристов в собор.

О намерении турецкого руководства сменить статус одного из главных символов Стамбула стало известно в июне. Свое несогласие по этому поводу выразили МИД Греции, папа римский и РПЦ. В ЮНЕСКО напомнили, что «любое изменение требует предварительного уведомления от соответствующего государства в организацию».

Софийский собор был возведен в 532–537 годах по указанию императора Юстиниана. После краха Византии собор был мечетью, пока в 1935 году Ататюрк не присвоил ему статус музея.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

тат2007amg
Весь мир рукоплещет Путину?
Павел Михайлов
Это что. В Питере РПЦ уже отжало половину музея Арктики и Антарктики, под ларёк по продаже свечек.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний