Турция сохранила Святую Софию как объект всемирного наследия. Обеспечить доступ в собор туристам Эрдоган ранее пообещал Путину

Турецкое министерство культуры и туризма совместно с управлением по делам религии подписали документ, который сохраняет за превращенным в мечеть собором статус объекта всемирного наследия.

«Сегодня мы подписываем протокол, которым определены основные принципы защиты собора Святой Софии», — цитирует 16 июля заявление министра культуры Турции Мехмета Нури Эрсоя издание Hurriyet.

По его словам, строение остается объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и после преобразования в мечеть. Он также подчеркнул, что собор будет открыт как для местных, так и для иностранных туристов, а вход в него будет бесплатным.