Комитет по благоустройству, наконец, утвердил территориальную схему по обращению с отходами. Эпопея растянулась на несколько месяцев.

Распоряжение комблага опубликовано 16 июля. В одном из приложений перечислены «земельные участки, предполагаемые для размещения объектов обработки, утилизации и обезвреживания твердых коммунальных отходов на территории Санкт-Петербурга». Напомним, именно эта часть вызывала больше всего протестов в ходе обсуждения документа. В изначальной версии там оказались в том числе областные территории Мгинского и Любанского лесничеств, хотя сама область давно вычеркнула их из своей схемы. От этой части комблаг отказался довольно легко, однако наибольшее неприятие вызвали участки в Ломоносове, Петергофе и Колпинском районе. Местные жители протестовали, а Смольный успокаивал, что само присутствие в перечне вовсе не означает, что на конкретной территории построят объект мусоропереработки.



В итоговом варианте значатся 4 участка под мусороперерабатывающие комплексы, 7 участков под мусороперерабатывающие станции и 4 участка под мусороперегрузочные и прессовальные станции.

При этом в перечне больше не видно участка в Петродоворцовом районе на улице Братьев Горкушенко, однако осталось 10 га на Гостилицком шоссе под МПК мощностью до 200 тысяч тонн в год. Потенциально самые крупные комплексы могут появиться в Петро-Славянке на территории предприятия «Ленсоветовский» (460 тысяч тонн в год) и на многострадальных участках в Левашово (совокупно 390 тысяч тонн).

По сравнению с последним вариантом, список участков под мусоропереработку пополнился территорией на Волхонском шоссе, где находится филиал ГУП МПБО-2. Там, если верить документам, мощность МПК может составить 245 тысяч тонн. Напомним, ранее Росприроднадзор установил, что большая часть отходов, которые поступают на площадку на Волхонском шоссе, накапливается, но при этом не сортируется и не обезвреживается. Объем отходов составил 15 тысяч кубометров, пробы почв в 30 метрах от этой горы показали превышение концентраций загрязняющих веществ по тяжелым металлам, нефтепродуктам, фосфору. МПБО-2 вынесли предупреждение. Параллельно арбитраж привлекал предприятие за грубые нарушения на второй площадке – в Янино-1. Гендиректору предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ («Хранение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, создавшие угрозу причинения существенного вреда окружающей среде»).



Программа технической модернизации предприятия, указанная в территориальной схеме, требует порядка 20 млрд рублей. Напомним, именно МПБО-2 получило статус единого регионального оператора по обращению с отходами в Петербурге, однако в итоге сумело его сохранить лишь для северной части города.