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29.06.2020 13:49
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И в третий раз закинул Смольный схему. В проекте главного документа мусорной реформы остались тревожные участки

Комитет по благоустройству в очередной раз опубликовал проект территориальной схемы по обращению с отходами. Областных участков под мусороперерабатывающие заводы там больше нет, городские остались.

Документ опубликован в конце прошлой недели, в итоговом варианте он должен определять ход отраслевой реформы в Петербурге. В одном из разделов схемы перечислены земельные участки, предполагаемые для размещения объектов обработки, утилизации и обезвреживания твердых коммунальных отходов. В изначальной версии там оказались в том числе областные территории Мгинского и Любанского лесничеств, хотя сама область давно вычеркнула их из своей схемы. Кроме того, протест вызвало перечисление участков в Ломоносове, Петергофе и Колпинском районе. В схеме также была указана территория в Левашово.

Доработанный проект был опубликован снова в середине марта. После этого общественное обсуждение неоднократно продлевалось. В той версии, которая снова появилась на сайте Смольного на прошлой неделе, нет областных участков, однако там указано: «Земельные участки на территории других субъектов Российской Федерации, рассматриваемые для размещения новых предприятий по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов, приведены, в том числе, в Концепции совместного градостроительного развития Санкт-Петербурга и территорий Ленинградской области (агломерации) на период до 2030 года с перспективой до 2050 года».

Городские участки в схеме остались. Ранее комблаг неоднократно заявлял, что нахождение в перечне не означает, что на конкретном участке будет построен объект мусоропереработки, и что ни одного соответствующего проекта нет.

выдержка из проекта территориальной схемы по обращению с отходамиСкачать документ Adobe Acrobat (PDF)

Напомним, с 2019 года регионы должны были переходить на новую форму обращения с отходами, для этого каждый должен был выбрать своего регионального оператора или нескольких. Петербург разбили на две половины и провели два аукциона. На обоих выиграло городское предприятие МПБО-2, однако оба результата оспорили в судах: в итоге МПБО-2 смогло сохранить статус оператора лишь на севере. В это время Госдума разрешила трем городам федерального значения взять отсрочку по реформе

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