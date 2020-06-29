Документ опубликован в конце прошлой недели, в итоговом варианте он должен определять ход отраслевой реформы в Петербурге. В одном из разделов схемы перечислены земельные участки, предполагаемые для размещения объектов обработки, утилизации и обезвреживания твердых коммунальных отходов. В изначальной версии там оказались в том числе областные территории Мгинского и Любанского лесничеств, хотя сама область давно вычеркнула их из своей схемы. К роме того, протест вызвало перечисление участков в Ломоносове , Петергофе и Колпинском районе. В схеме также была указана территория в Левашово.

Доработанный проект был опубликован снова в середине марта. После этого общественное обсуждение неоднократно продлевалось. В той версии, которая снова появилась на сайте Смольного на прошлой неделе, нет областных участков, однако там указано: «Земельные участки на территории других субъектов Российской Федерации, рассматриваемые для размещения новых предприятий по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов, приведены, в том числе, в Концепции совместного градостроительного развития Санкт-Петербурга и территорий Ленинградской области (агломерации) на период до 2030 года с перспективой до 2050 года».

Городские участки в схеме остались. Ранее комблаг неоднократно заявлял, что нахождение в перечне не означает, что на конкретном участке будет построен объект мусоропереработки, и что ни одного соответствующего проекта нет.