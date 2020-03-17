Смольный оставил в территориальной схеме городские участки под мусоропереработку. Наcчет областных сделал оговорку

Предыдущее обсуждение состоялось в период с 23 декабря по 21 февраля, на новое отведен еще месяц. Сам доработанный проект опубликован на сайте Смольного. Судя по нему, в документе остались участки в нескольких городских районах, которые теоретически могут быть использованы под строительство мусороперерабатывающих предприятий. Это относится, в частности, к улице Братьев Горкушенко в Петергофе и улице Астрономической в Ломоносове. Когда проект вывесили на обсуждение в первый раз, это вызвало несколько выступлений со стороны местных жителей. Смольный настаивал , что нахождение в схеме ничего не означает и ни одного проекта на данный момент в наличии нет. Остались в схеме и два многострадальных участка в Левашово, о которых также писала «Фонтанка».

Всего под обработку, утилизацию и обезвреживание отходов определены 17 участков. При этом из перечня убрали областные адреса, которые несказанно удивили чиновников Ленобласти в предыдущем варианте схемы. В итоге Мгинского и Любанского лесничеств в документе нет, однако сделана оговорка: «Земельные участки на территории других субъектов Российской Федерации... приведены, в том числе, в Концепции совместного градостроительного развития Санкт-Петербурга и территорий Ленинградской области (агломерации) на период до 2030 года с перспективой до 2050 года».



Напомним, территориальная схема — ключевой документ для проведения в Петербурге реформы в сфере обращения с отходами. Пока что в городе объявлен мораторий на 2020 год — в этот период региональный оператор не заработает. Однако губернатор Александр Беглов обещал приступить к поэтапной реформе уже до конца года. На это сильно рассчитывает Ленобласть, куда и отправляется подавляющая часть петербургских отходов. Ранее сообщалось, что в Смольном была представлена идея строительства сжигающих установок на станциях ТГК-1: в этом случае часть отходов будет использоваться для производства RDF-топлива.

