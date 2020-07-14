Содействие, а не принуждение. Смольный не увидел проблемы в мобилизации бюджетников на голосовании по поправкам

Документ опубликован 14 июля на странице Вишневского в соцсети. Сам запрос был направлен ранее самим депутатом и его коллегами от различных фракций — Алексеем Ковалевым, Надеждой Тихоновой, Александром Егоровым и Максимом Резником. В ответе Беглова говорится, что исполнительные органы и органы местного самоуправления оказывали содействие избирательным комиссиям. «Граждане в целях исключения массового скопления людей на участках для голосования 1 июля 2020 года информировались о возможности голосования до дня общероссийского голосования, — сообщает губернатор. — 1 июля 2020 года общероссийское голосование завершено, при этом сведения о нарушениях порядка общероссийского голосования в Санкт-Петербурге в настоящее время отсутствуют».

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский опубликовал ответ губернатора Александра Беглова на депутатский запрос о возможных нарушениях на конституционном голосовании. Оказывается, граждан информировали о возможности проголосовать заранее, чтобы они не толпились.

Напомним, голосование проходило с 25 июня по 1 июля. При этом «Фонтанка» еще до начала процедуры сообщала о том, что бюджетники в директивном порядке откреплялись от своих участков и регистрировались на строго определенных — например, рядом с местом работы. Точно в такой же ситуации оказались сами чиновники Смольного. Как это помогло избежать массовых скоплений — вопрос, так как в первые дни голосования очереди на участках возникали как раз там, куда централизованно приходили голосовать работники одних учреждений и компаний.

Кроме того, внутри государственных предприятий и комитетов распространялись инструкции об отчетности по досрочно проголосовавшим. Глава ЦИК Элла Памфилова признала, что Петербург лидирует по числу сообщений о принуждении к голосованию. Одним из самых громких эпизодов голосования стал скандал на участке № 2191, где журналиста Давида Френкеля попытались выставить из помещения и сломали ему руку.