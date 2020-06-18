Сотрудников петербургского метро обязали отчитываться о досрочно проголосовавших. Говорят — «во избежание злоупотребления»

Речь идет о документе, который был опубликован в Сети 18 июня и подписан и. о. начальника подземки Евгением Козиным. В распоряжении говорится об отчетах, которые необходимо предоставлять в службу управления персоналом. Однократно надо сообщить о месте голосования работников по поправкам в Конституцию; каждый день предписано отчитываться о количестве людей, проголосовавших досрочно.

В своем ответе предприятие подтвердило существование письма с указанным номером. «С целью создания условий для работников для реализации их избирательных прав в период досрочного голосования руководителям подразделений поручено организовать работу подразделений и учет рабочего времени исходя из того, что работодателем представлена возможность работникам реализовать свои избирательные права в удобное для них время по месту нахождения, — сообщили в пресс-службе. — В связи со спецификой пассажирских перевозок метрополитеном работники предприятия, задействованные в непрерывном перевозочном процессе, осуществляют свою работу в соответствии с графиком сменности, в том числе в ночное время. В связи с необходимостью ведения учета рабочего времени и во избежание злоупотребления руководителям подразделения поручено предоставлять соответствующие отчеты».

«Фонтанка» попросила метрополитен прокомментировать информацию о документе, а также ответить на несколько вопросов:

При этом в метрополитене подчеркивают, что письмо не содержит никакого понуждения к голосованию и никакого воздействия на сотрудников с целью принудить их к участию или неучастию не оказывается.

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о случаях, когда сотрудникам бюджетных организаций предписывает открепиться от своих избирательных участков и зарегистрироваться на другом. В частности, с этим столкнулись чиновники, работающие в «Невской ратуше».