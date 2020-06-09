Твой участок - «Невская ратуша». Чиновникам Смольного велели открепляться от своих участков перед голосованием по поправкам

Об однотипных сообщениях отделов кадров 9 июня рассказали в нескольких ведомствах, которые «прописаны» на Новгородской, 20. Скриншот с текстом электронного письма есть в распоряжении «Фонтанки». Согласно ему, в преддверии общероссийского голосования сотрудникам необходимо открепиться от своих участков для голосования с помощью сайта госуслуг, МФЦ или через УИК. Прикрепиться следует к участку по адресу «Невская Ратуша», Новгородская ул., д. 20, литера А. Начальники отделов должны каждый день до 10 утра подавать списки своих подчиненных, которые уже изменили участки для голосования.

Сотрудников комитетов и учреждений, которые размещаются в «Невской Ратуше», мобилизуют на голосование по одному адресу. Они должны прикрепиться к участку по месту работы.

Некоторые собеседники «Фонтанки» связали это требование с неким поручением губернатора, однако конкретизировать не смогли. В пресс-службе Александра Беглова ответили, что не располагают информацией о директивной смене участков для чиновников.

Ранее появилась информация о том, что работникам петербургских бюджетных учреждений предписывают регистрироваться на сайте госуслуг перед голосованием по поправкам в Конституцию. Этот вопрос на заседании Центризбиркома подняла глава комиссии Элла Памфилова. Вице-губернатор Ирина Потехина, которая на том же заседании отстаивала право Петербурга провести электронное голосование, отрицала такую информацию. Тем не менее Петербургу в электронном голосовании отказали.



Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но начнется оно еще за неделю до этого, 25 июня. Как будет обеспечена безопасность граждан, ЦИК показал на театрализованной репетиции. При этом Элла Памфилова заявила, что четких установок по поводу явки нет, хотя ЦИК заинтересован в том, чтобы она была высокой.