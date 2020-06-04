В Петербурге прокомментировали слухи о принуждении бюджетников перед плебисцитом по Конституции регистрироваться на «Госуслугах»

На заседании Центризбиркома 4 июня вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина прокомментировала вопрос главы ЦИК Эллы Памфиловой о том, принуждают ли бюджетников в регионе регистрироваться на портале «Госуслуги». «Очень трудно доказывать, что ты не верблюд», — ответила чиновник.

Она пояснила, что Петербург еще не получил одобрение Центральной комиссии на применение электронного голосования, а пресса «уже такое пишет».

Во время презентации готовности Петербурга к интернет-голосованию Потехина рассказала, что в Петербурге 1,76 млн человек имеют подтвержденный доступ к единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), через которую проходит регистрация на «Госуслугах». А регион занимает 4-е место в рейтинге предоставления государственных и муниципальных услуг через единый портал госуслуг (ЕГПУ) по федеральным услугам и 15-е место — по региональным.