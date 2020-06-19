«Дорожных» подрядчиков Смольного попросили отчитаться о сотрудниках, которые пойдут голосовать по Конституции досрочно
На совещании в комитете по развитию транспортной инфраструктуры 19 июня представителей компаний-подрядчиков настоятельно попросили ежедневно отчитываться о количестве сотрудников, которые проголосовали по поправкам в Конституцию досрочно. Об этот «Фонтанке» сообщил один из участников встречи.
Компаниям предложили делиться со Смольным ежедневными отчетами о количестве проголосовавших досрочно сотрудников по электронной почте. Собеседник редакции добавил, что компаниям настоятельно не рекомендовали общаться со СМИ.
«Действительно, есть рекомендация для крупных предприятий с большим количеством сотрудников организовать безопасный способ проведения голосования, чтобы избежать скопления людей на участках в период пандемии», - прокомментировали информацию в комитете. В пресс-службе отметили, что тема была лишь затронута на совещании, посвящённом текущей работе. Поднимались вопросы по порядку приемки работ с отклонением от проекта и исполнению действующих контактов в период пандемии, добавили в КРТИ.
Ранее «Фонтанка» писала о том, что чиновников Смольного заставляют открепиться и проголосовать на участке в «Невской ратуше». Голосовать на конкретных УИКах принуждают сотрудников бюджетных учреждений города.