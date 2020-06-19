«Дорожных» подрядчиков Смольного попросили отчитаться о сотрудниках, которые пойдут голосовать по Конституции досрочно

На совещании в комитете по развитию транспортной инфраструктуры 19 июня представителей компаний-подрядчиков настоятельно попросили ежедневно отчитываться о количестве сотрудников, которые проголосовали по поправкам в Конституцию досрочно. Об этот «Фонтанке» сообщил один из участников встречи.



Компаниям предложили делиться со Смольным ежедневными отчетами о количестве проголосовавших досрочно сотрудников по электронной почте. Собеседник редакции добавил, что компаниям настоятельно не рекомендовали общаться со СМИ.