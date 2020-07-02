ДТП с каршеринговыми автомобилями открывает утро 2 июля в Санкт-Петербурге. На этот раз – сразу два.

На перекрёстке улицы Дыбенко и проспекта Большевиков столкнулись два клиента одного сервиса. «Видать, не знали, кто куда едет и по какой полосе», – пишет очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».