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02.07.2020 07:57
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Пустой перекрёсток в Петербурге не поделили два «брата»-каршеринга

ДТП с каршеринговыми автомобилями открывает утро 2 июля в Санкт-Петербурге. На этот раз – сразу два.

На перекрёстке улицы Дыбенко и проспекта Большевиков столкнулись два клиента одного сервиса. «Видать, не знали, кто куда едет и по какой полосе», – пишет очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Повреждения у машин небольшие. Судя по всему, никто не пострадал.

Каршеринг возобновил работу после «коронавирусного» перерыва в Петербурге в ночь на 22 июня, ДТП пошли одно за другим, начиная с первого дня. Глава ГИБДД Михаил Черников отметил свойственную молодым водителям неаккуратность и предложил запретить нарушителям ПДД пользоваться сервисом.

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Комментарии (1)

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