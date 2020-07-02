Пустой перекрёсток в Петербурге не поделили два «брата»-каршеринга
ДТП с каршеринговыми автомобилями открывает утро 2 июля в Санкт-Петербурге. На этот раз – сразу два.
На перекрёстке улицы Дыбенко и проспекта Большевиков столкнулись два клиента одного сервиса. «Видать, не знали, кто куда едет и по какой полосе», – пишет очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Повреждения у машин небольшие. Судя по всему, никто не пострадал.
Каршеринг возобновил работу после «коронавирусного» перерыва в Петербурге в ночь на 22 июня, ДТП пошли одно за другим, начиная с первого дня. Глава ГИБДД Михаил Черников отметил свойственную молодым водителям неаккуратность и предложил запретить нарушителям ПДД пользоваться сервисом.