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24.06.2020 18:42
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Заборы и деревья останавливают автолюбителей в Петербурге. Водители каршеринга в сводках снова чаще других

Две аварии, закончившиеся торможением о заборы и деревья, и случились в Петербурге и Ленобласти днём 24 июня. Один из водителей погиб.

На 31-м километре дороги из города в Приозерск через Запорожское «Рено Логан» вылетел в левый кювет и ударился о дерево. Как сообщили в УГИБДД, от полученных травм на месте погиб 50-летний водитель. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В городе же каршеринговый «Фольксваген Поло» влетел в забор на пересечении улицы Ушинского с проспектом Просвещения. Он чуть не оказался на тротуаре при столкновении с машиной такой же марки. Фотографии с места происшествия сразу опубликовали очевидцы. О пострадавших не сообщается.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Подобная авария утром произошла на Замшиной улице. Арендованный «Ниссан» выбил припаркованную «КИА» и оказался в пешеходной зоне. Водитель получил травмы. Каршеринг в Петербурге возобновил работу два дня назад.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

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Комментарии (5)

any_5e4cfc41eb9fb
У них Просвещения - это Просвет. Понятно теперь, почему у них Замшиная. Осталось Луначарского Луной объявить
hedgehog_
так раньше надо было карыто купить и права купить. а теперь только права купить и зарегиться в каршаринге. дешева, аднака!
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