Две аварии, закончившиеся торможением о заборы и деревья, и случились в Петербурге и Ленобласти днём 24 июня. Один из водителей погиб.



На 31-м километре дороги из города в Приозерск через Запорожское «Рено Логан» вылетел в левый кювет и ударился о дерево. Как сообщили в УГИБДД, от полученных травм на месте погиб 50-летний водитель. Обстоятельства ДТП устанавливаются.



В городе же каршеринговый «Фольксваген Поло» влетел в забор на пересечении улицы Ушинского с проспектом Просвещения. Он чуть не оказался на тротуаре при столкновении с машиной такой же марки. Фотографии с места происшествия сразу опубликовали очевидцы. О пострадавших не сообщается.