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24.06.2020 12:41
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На Замшиной пользователи каршеринга оказались на тротуаре. С места стоянки выбили «КИА»

Любители каршеринга в Петербурге продолжают попадать в ДТП после открытия сервисов. Утром 24 июня на Замшиной улице, 31, мужчина и женщина на арендованном «Ниссане» врезались в припаркованную «КИА». Сами вылетели на тротуар и задели забор.

Фотографии с места происшествия опубликовали https://vk.com/spb_today?w=wall-68471405_13398085 горожане в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте». Сообщается, что в салоне каршеринговой машины пострадал мужчина. «КИА» же от удара развернуло и отнесло далеко от места стоянки.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

На место выехали экстренные службы. В УГИБДД по городу и области «Фонтанке» сообщили, что речи о травмах пешеходов или тяжёлых увечьях водителя нет.

ДТП накануне отметился и первый день работы петербургского каршеринга. В ночь на 23 июня на перекрестке проспекта Испытателей и проспекта Сизова столкнулись Volkswagen Polo сервиса «Яндекс.Драйв» и инкассаторская машина.

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Комментарии (1)

Barmaley_5e4d0211d3423
Улица номер один в сводках происшествий после переименования. :)
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