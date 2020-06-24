Любители каршеринга в Петербурге продолжают попадать в ДТП после открытия сервисов. Утром 24 июня на Замшиной улице, 31, мужчина и женщина на арендованном «Ниссане» врезались в припаркованную «КИА». Сами вылетели на тротуар и задели забор.



Фотографии с места происшествия опубликовали https://vk.com/spb_today?w=wall-68471405_13398085 горожане в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте». Сообщается, что в салоне каршеринговой машины пострадал мужчина. «КИА» же от удара развернуло и отнесло далеко от места стоянки.