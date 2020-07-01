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01.07.2020 12:34
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В ГИБДД хотят запретить водителям-нарушителям пользоваться каршерингом

Автомобилистам, часто нарушающим правила дорожного движения, следует запретить пользоваться каршерингом, считает глава российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Как передаёт 1 июля «Газета.Ru», увеличение числа каршеринговых автомобилей приводит к увеличению числа ДТП с их участием, сказал Черников в интервью «Аргументам и фактам». При этом, по его словам, молодые водители часто полагают, что за рулём арендованной машины соблюдать правила «совсем не обязательно».

Необходимо повышать требования к пользователям каршеринга, подчеркнул Черников. В частности, одним из вариантов может стать запрет пользования сервисом тем, кто неоднократно нарушал правила.

Точной статистики ДТП с каршеринговыми автомобилями нет. Журналисты, подсчитав посты в соцсетях, пришли к выводу, что они попадают в аварии не чаще всего остального транспорта. Однако среди рядовых автомобилистов бытует мнение о повышенной аварийности. Действительно, после того, как каршеринг в Петербурге возобновил работу после «коронавирусного» перерыва, ДТП пошли одно за другим, начиная с первого дня. Сегодня такая авария остановила трамваи на проспекте Энгельса.

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Комментарии (14)

Hans-Christian
Руки коротки ГИБДД тягаться с этими компаниями. Там где большие деньги, там и большие связи.
rusbos
Моя бабушка, на которую оформлен авто, будет очень огорчена из-за того, что не сможет пользоваться каршерингом.
261233951
Яндекс-драйв, к примеру, самостоятельно следит за соблюдением ПДД. При регулярных превышениях скорости пользователя просто банят.

Ранее дополнительно звонили по телефону и предупреждали (как сейчас - не знаю)
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