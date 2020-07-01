В ГИБДД хотят запретить водителям-нарушителям пользоваться каршерингом

Как передаёт 1 июля «Газета.Ru» , увеличение числа каршеринговых автомобилей приводит к увеличению числа ДТП с их участием, сказал Черников в интервью «Аргументам и фактам». При этом, по его словам, молодые водители часто полагают, что за рулём арендованной машины соблюдать правила «совсем не обязательно».

Необходимо повышать требования к пользователям каршеринга, подчеркнул Черников. В частности, одним из вариантов может стать запрет пользования сервисом тем, кто неоднократно нарушал правила.

Точной статистики ДТП с каршеринговыми автомобилями нет. Журналисты, подсчитав посты в соцсетях, пришли к выводу, что они попадают в аварии не чаще всего остального транспорта. Однако среди рядовых автомобилистов бытует мнение о повышенной аварийности. Действительно, после того, как каршеринг в Петербурге возобновил работу после «коронавирусного» перерыва, ДТП пошли одно за другим, начиная с первого дня. Сегодня такая авария остановила трамваи на проспекте Энгельса.