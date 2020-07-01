FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +19
70.44р78.99р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
01.07.2020 09:25
0
Печать

ДТП с каршерингом остановило трамваи на Энгельса

Несколько трамвайных маршрутов остановило ДТП утром 1 июля на проспекте Энгельса, 8, между Светлановский площадью и Ланским шоссе.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на трамвайных путях столкнулись две легковые машины: «Рено» и каршеринговый «Ниссан». Возможно, кто-то хотел пойти на поворот в районе трамвайной остановки, предполагают в группе.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Трамваи встали в обе стороны. Отметим, что трамвай на данном участке очень востребован: до станций метро далеко, а автобусных маршрутов здесь мало.

После возобновления работы каршеринга в Санкт-Петербурге сообщения об авариях с автомобилями сервиса поступают почти ежедневно. В первый же день клиент «Яндекс.Драйва» поймал в бок инкассаторов. Через пару дней отличились ещё два пользователя. 29 июня на Народной улице ещё одна арендованная машина сломала забор.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний