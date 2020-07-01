ДТП с каршерингом остановило трамваи на Энгельса
Несколько трамвайных маршрутов остановило ДТП утром 1 июля на проспекте Энгельса, 8, между Светлановский площадью и Ланским шоссе.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на трамвайных путях столкнулись две легковые машины: «Рено» и каршеринговый «Ниссан». Возможно, кто-то хотел пойти на поворот в районе трамвайной остановки, предполагают в группе.
Трамваи встали в обе стороны. Отметим, что трамвай на данном участке очень востребован: до станций метро далеко, а автобусных маршрутов здесь мало.
После возобновления работы каршеринга в Санкт-Петербурге сообщения об авариях с автомобилями сервиса поступают почти ежедневно. В первый же день клиент «Яндекс.Драйва» поймал в бок инкассаторов. Через пару дней отличились ещё два пользователя. 29 июня на Народной улице ещё одна арендованная машина сломала забор.