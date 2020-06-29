Каршеринг на Народной снёс забор и рассыпал обломки
Сообщениями о ДТП с каршеринговыми автомобилями очевидцы закончили воскресенье и начали понедельник.
Утром 29 июня каршеринг врезался в дорожное ограждение на Народной улице, в направлении Мурманского шоссе, сообщают подписчики группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В комментариях отмечают, что водитель не виноват: его якобы жёстко подрезали, и он уходил от столкновения.
Ещё один арендованный автомобиль столкнулся с самосвалом и легковым «Субару» минувшим вечером на пересечении Софийской улицы и Дунайского проспекта. На кадрах в «ДТП и ЧП» видно, что на месте аварии работали медики.
Хотя статистики, доказывающей, что каршеринг попадает в ДТП чаще других машин, нет, возобновление работы сервиса автомобилисты заметили сразу — по сообщениям об авариях в соцсетях. В первый же день клиент «Яндекс.Драйва» поймал в бок инкассаторов. Через пару дней отличились ещё два пользователя.