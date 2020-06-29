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29.06.2020 10:22
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Каршеринг на Народной снёс забор и рассыпал обломки

Сообщениями о ДТП с каршеринговыми автомобилями очевидцы закончили воскресенье и начали понедельник.

Утром 29 июня каршеринг врезался в дорожное ограждение на Народной улице, в направлении Мурманского шоссе, сообщают подписчики группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В комментариях отмечают, что водитель не виноват: его якобы жёстко подрезали, и он уходил от столкновения.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Ещё один арендованный автомобиль столкнулся с самосвалом и легковым «Субару» минувшим вечером на пересечении Софийской улицы и Дунайского проспекта. На кадрах в «ДТП и ЧП» видно, что на месте аварии работали медики.

Кадр из видео в<a href="https://vk.com/spb_today" class="_"> vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

Хотя статистики, доказывающей, что каршеринг попадает в ДТП чаще других машин, нет, возобновление работы сервиса автомобилисты заметили сразу — по сообщениям об авариях в соцсетях. В первый же день клиент «Яндекс.Драйва» поймал в бок инкассаторов. Через пару дней отличились ещё два пользователя.

Кадр из видео в<a href="https://vk.com/spb_today" class="_"> vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

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