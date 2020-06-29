Союз «Справедливой» и «Единой». Теризбирком в Петербурге опубликовал имена тех, кто вольничал с урной для Конституции

Территориальный избирком опубликовал решение о прекращении полномочий двух членов УИК № 505. Из документа следует, что одну урну в Калининском районе «сняли с пробега» из-за нездоровой коалиции представителей «Единой России» и «Справедливой России».

Информация о прекращении полномочий Екатерины Аванькиной и Натальи Власюк опубликована на сайте ТИК № 11 29 июня. Судя по дате, комиссия заседала в субботу. Обе женщины написали заявление о добровольном отказе администрировать избирательный процесс.

Решение ТИК№11

В своем решении теризбирком ссылается на подпункт «а» пункта 6 статьи 29 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав». Норма закона предполагает, что член комиссии не может отказаться от своих полномочий, пока идет голосование. Есть исключение — «когда оно (заявление) подается в связи с вынуждающими к тому обстоятельствами: тяжелой болезнью, стойким расстройством здоровья члена комиссии, его близких родственников».

Какие именно обстоятельства вынудили Аванькину и Власюк взяться за ручку и бумагу, в решении ТИК № 11 не указано. К обеду 29 июня их имена еще можно найти на сайте Горизбиркома. Екатерина Аванькина была назначена в 2018 году по предложению партии «Справедливая Россия». Наталью Власюк выдвинуло Калининское райотделение «Единой России».



26 июня «Фонтанка» обнародовала видеозапись двух блондинок под деревом. Девушки вкладывали листы бумаги в картонный ящик с надписями «№ 2» и «УИК № 505».

К вечеру следующего дня замначальника управления по СМИ аппарата Горизбиркома Григорий Марголин-Каганский рассказал, что два члена УИК № 505 лишены полномочий, а дальнейшей проверкой займется полиция. Сам ящик опечатан, голосование в него не производится, он будет вскрыт 1 июля — когда завершится конституционный плебисцит.

