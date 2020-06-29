Союз «Справедливой» и «Единой». Теризбирком в Петербурге опубликовал имена тех, кто вольничал с урной для Конституции
Территориальный избирком опубликовал решение о прекращении полномочий двух членов УИК
Информация о прекращении полномочий Екатерины Аванькиной и Натальи Власюк опубликована на сайте ТИК
В своем решении теризбирком ссылается на подпункт «а» пункта 6 статьи 29
Какие именно обстоятельства вынудили Аванькину и Власюк взяться за ручку и бумагу, в решении ТИК
26 июня «Фонтанка» обнародовала видеозапись двух блондинок под деревом. Девушки вкладывали листы бумаги в картонный ящик с надписями
К вечеру следующего дня замначальника управления по СМИ аппарата Горизбиркома Григорий Марголин-Каганский рассказал, что два члена УИК
Из-за пандемии коронавируса голосование по поправкам в Конституции РФ проводится с 25 июня по 1 июля включительно. Кроме того, было организовано выездное голосование на придомовых территориях. По итогам четырех дней в Петербурге, по данным Горизбиркома, проголосовали более 1,4 млн человек. Весь пакет поправок с возможностью сравнения можно увидеть здесь.