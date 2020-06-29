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29.06.2020 13:05
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За четыре дня в Петербурге по поправкам проголосовали более 1,4 млн человек

По итогам четырех дней плебисцита по поправкам в Конституции в Санкт-Петербурге проголосовали 1 млн 483 тыс. 861 человек. Это следует из данных, опубликованных на сайте Центризбиркома.

В Ленинградской области за период с 25 по 28 июня включительно проголосовали 487 560 человек. Явка в Москве без учета электронного голосования почти сравнялась с петербургской — 1 464 585 человек. В целом по России явка составила 40,4 млн избирателей.

Электронное волеизъявление доступно только жителям Москвы и Нижегородской области. В сумме с помощью э-голосования галочки в бюллетенях проставили 967 874 человека.

Напомним, плебисцит по поправкам в Конституции стартовал 25 июня и продлится до 1 июля включительно.

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Комментарии (11)

Савва Морозов
по телефону
gullit
Комментарии к этой статье пример параллельной реальности в сознании кучкующихся вокруг определенных информационных ресурсов соотечественников. Если смотреть опросы тг канала Соловьева, то у него "за поправки" -92 %, а если у Ходорковского то у него те же 92 % против. Так что комментаторы "Фонтанки" где - то между Соловьевым и Ходором, но ближе к последнему. Реальность же где-то в районе 75-80% "за".
SERGEY111
Я еще не проголосил один раз.....три раза .
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