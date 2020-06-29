За четыре дня в Петербурге по поправкам проголосовали более 1,4 млн человек

По итогам четырех дней плебисцита по поправкам в Конституции в Санкт-Петербурге проголосовали 1 млн 483 тыс. 861 человек. Это следует из данных, опубликованных на сайте Центризбиркома.

В Ленинградской области за период с 25 по 28 июня включительно проголосовали 487 560 человек. Явка в Москве без учета электронного голосования почти сравнялась с петербургской — 1 464 585 человек. В целом по России явка составила 40,4 млн избирателей.

Электронное волеизъявление доступно только жителям Москвы и Нижегородской области. В сумме с помощью э-голосования галочки в бюллетенях проставили 967 874 человека.