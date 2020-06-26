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26.06.2020 16:52
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В Петербурге зафиксировали вброс бюллетеней в переносную урну

В Калининском районе петербуржец запечатлел, как две женщины вбрасывают бюллетени в переносную урну для голосования с надписью УИК № 505. Видео 26 июня прислал читатель «Фонтанки».

Автор видео пояснил, что видео было снято примерно в два часа дня около дома № 99/2 на Светлановском проспекте. Видно, что на переносной урне — картонной коробке с «окошком» — стоит номер участкового избиркома № 505. Он располагается в соседнем дворе — школе № 79 на улице Брянцева в Калининском районе.

«На первой секунде видно ещё, как впихивают пачками. Потом заметили, что снимают их, и убежали», — прокомментировал запечатленное автор.

Напомним, в Петербурге идет второй день досрочного голосования по поправкам в Конституцию. Избирательные комиссии выходят на «придомовое» голосование, располагаются в палатках, на скамейках, детских площадках и в шатрах. В рамках этого формата принять участие в плебисците можно в палатках, на скамейках, детских площадках и в шатрах.

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Комментарии (10)

Юра Алекс
Да вы что, не может быть, как так, никогда не было, а вот теперь....
houspi
Скорее всего постановка.
Им чтобы вброс сделать не надо никуда ходить и палиться.
Могут тихо мирно и без палева вбросить прямо на участке.
261613021
Это абсолютная неправда. В России все выборы и голосования проходят честно...
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