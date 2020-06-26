В Калининском районе петербуржец запечатлел, как две женщины вбрасывают бюллетени в переносную урну для голосования с надписью УИК № 505. Видео 26 июня прислал читатель «Фонтанки».

Автор видео пояснил, что видео было снято примерно в два часа дня около дома № 99/2 на Светлановском проспекте. Видно, что на переносной урне — картонной коробке с «окошком» — стоит номер участкового избиркома № 505. Он располагается в соседнем дворе — школе № 79 на улице Брянцева в Калининском районе.

«На первой секунде видно ещё, как впихивают пачками. Потом заметили, что снимают их, и убежали», — прокомментировал запечатленное автор.

