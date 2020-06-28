У вас пломба отклеилась. Горизибирком не увидел проблемы в подвижной пломбе на Бестужевской, где из помещения выталкивали члена УИК

В ходе брифинга в медиацентре Союза журналистов 29 июня начальник Управления по СМИ аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии Григорий Марголин-Каганский призвал всех участников голосования к корректности. Поводом стал пятничный конфликт в УИК № 575. Напомним, член комиссии Аина Павлова пожаловалась на то, что глава комиссии Александр Усачев применил к ней силу и вытолкал из помещения. Перед этим она обратила внимание на то, что пломба ящика для бюллетеней не приклеена, а в списке избирателей нет отметок о тех, кто проголосовал за пределами участка.

Горизбирком прокомментировал ситуацию в УИК № 575, где член комиссии повздорила с ее председателем из-за ненадежной пломбы ящика для бюллетеней. За воскресенье в ГИК поступило всего 20 новых жалоб.

«Председатель комиссии распределяет обязанности между членами, определяет ее работу, - сообщил Григорий Марголин-Каганский. - Если члены комиссии с чем-то не согласны, имеются законные легальные механизмы, чтобы что-то сделать. Претензии, которые предъявила член комиссии, в данном случае, с точки зрения закона, несостоятельны. Ящик для голосования были опломбирован номерными пломбами с уникальными номерами. Даже если лента с печатью отклеилась, безопасность бюллетеней вполне обеспечена».



Когда проводилась проверка, все уже было опечатано с двойной защитой; были проставлены и отметки в списке избирателей. «Порядок не говорит о том, что они проставляются мгновенно, - подчеркнул представитель ГИК. – Главное, чтобы не было допущено двойного голосования… Председателю комиссии также необходимо скорректировать свою работу, эта ситуация будет разобрана на территориальной избирательной комиссии».



В ГИК за 29 июня поступило 20 обращений; в 10 случаях либо не говорится о нарушениях в принципе, либо проверка не подтвердила изложенные обстоятельства. Два обращения в работе. «В 8 случаях мы видим некие незначительные упущения, которые либо уже были исправлены , либо будут исправлены, - пояснил Марголин-Каганский. - В основном речь идет о списках избирателей; то есть избиратель проголосовал, но была какая-то некорректная информация в списке».

