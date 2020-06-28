«Я старший здесь, и я говорю — выйдите». Члена УИК на Бестужевской вытолкали из помещения, когда она удивилась неопломбированным ящикам

Второй день общероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию подарил сцены, напомнившие недавние муниципальные выборы. Члена комиссии выталкивают из помещения с ящиками для бюллетеней, она отправляется снимать побои. О происшествии «Фонтанке» рассказала Аина Павлова, член УИК № 575 с правом решающего голоса, суть событий она изложила и в жалобе в территориальную избирательную комиссию № 17. По ее словам, 26 июня в 18.00 она пришла в помещение для голосования по адресу ул. Бестужевская, д. 5 к. 1 и обратилась к главе УИК Александру Усачеву с просьбой выдать копии документов по заседанию комиссии, а также копии актов, связанных с проведением общероссийского голосования. Документов ей не выдали.

«В период (примерно) с 18 часов 50 минут до 19 часов 10 минут я работала в помещении для голосования со списками избирателей и обратила внимание, что за время работы комиссии, нет ни одной отметки, что проводилось голосование вне помещения, хотя голосование проводилось и 25.06.2020 г., и 26.06.2020 г., т.е. члены комиссии выходили с переносными ящиками для голосования…, выдавали бюллетени избирателям, но в списках это не было никак обозначено в графе «Особые отметки», — говорится в жалобе. Павлова предположила, что таким образом создаётся возможность проголосовать несколько раз, ведь ни в реестрах, ни в актах нет документально подтвержденной информации. Конфликт затягивался, а позже Павлова заметила, что пломбы (лист с печатью и подписью членов комиссии) на переносных ящиках для голосования не зафиксированы надлежащим образом. Когда она указала на это, председатель УИК, по ее словам, вытолкал ее из помещения, часть инцидента попала на видео. «Фонтанке» Павлова рассказала, что при этом она заработал ссадину на локте, что и зафиксировала утром в травматологическом пункте.

Аина Павлова

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», уже 27 июня на указанный адрес прибыл сотрудник ТИК, составивший акт. В нем он зафиксировал отсутствие особых отметок в списке избирателей напротив фамилий тех, кто голосовал вне помещения. Кроме того, сама стационарная урна запечатана неномерными лентами, нет и оклейки полосой бумаги с печатью УИК и подписями членов комиссии.