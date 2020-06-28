За три дня в Петербурге на досрочном плебисците по Конституции проголосовали более 1,1 млн человек

По итогам трех дней досрочного плебисцита по поправкам в Конституцию в Петербурге проголосовали 1 млн 112 тыс. 458 человек. Это следует из данных, 28 июня опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии РФ. В Ленинградской области явка составила 356 819 человек.



В Москве без учета электронного голосования проголосовали всего 1 млн 094 тысячи человек. Однако суммарно 895 562 жителей столицы и Нижегородской области высказали свое мнение в электронном виде (такое право получили только два региона). В целом по России проголосовали 30,9 млн человек. Таким образом, явка ежедневно прибавляет почти по 10%.

