FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +22
69.13р77.54р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
28.06.2020 13:25
22
Печать

За три дня в Петербурге на досрочном плебисците по Конституции проголосовали более 1,1 млн человек

По итогам трех дней досрочного плебисцита по поправкам в Конституцию в Петербурге проголосовали 1 млн 112 тыс. 458 человек. Это следует из данных, 28 июня опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии РФ. В Ленинградской области явка составила 356 819 человек.

В Москве без учета электронного голосования проголосовали всего 1 млн 094 тысячи человек. Однако суммарно 895 562 жителей столицы и Нижегородской области высказали свое мнение в электронном виде (такое право получили только два региона). В целом по России проголосовали 30,9 млн человек. Таким образом, явка ежедневно прибавляет почти по 10%.

Плебисцит по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля включительно. Голосование пакетное — то есть граждане одобряют или не одобряют все предложенные изменения разом. В отличие от выборов, выездное голосование проводится на придомовых территориях, во дворах, скверах. При этом для него используют не только обычные переносные пластиковые урны, но также и картонные коробки с прозрачным окошком.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (22)

262063051
🍔 🐷 Набpaли лишний веc на caмоизoляции? Избавиться до 15кг жира можно БЕЗ диет и физических нагрузок! ➜ https://is.gd/dietxx
***_555
Может, его величество в знак благодарности подкинет деньжат на метро?
262063051
🍔 🐷 Набрали лишний веc на caмоизoляции? Избавиться до 15кг жира можно БЕЗ диет и физических нагрузок! ➜ https://is.gd/dietxx
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний