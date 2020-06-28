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28.06.2020 12:53
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Явка на плебисците по Конституции прибавляет почти по 10% в день. Проголосовали уже более 30 млн человек

За три дня в досрочном голосовании по поправкам в Конституцию принял участие почти 31 млн человек. Явка на утро 28 июня составляет 28,46%, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, пишет ТАСС.

«По оперативным данным, за три дня проведения голосования на территории РФ, в том числе с учетом дистанционного электронного голосования, проголосовало 30 917 512 граждан», — уточнила глава ЦИК.

Напомним, накануне сообщалось о явке в 19,49%. Таким образом, за день она выросла почти на 10%. Если темп останется прежним, то уже ко дню голосования 1 июля явка приблизится к 60%. Отметим, ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на администрацию президента сообщил, что ВЦИОМ якобы прогнозирует явку в 52,6% по итогам плебисцита, поддержка путинских поправок в основной закон страны в таком случае может составить 73,6%.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля во всех регионах России. Избирательные участки всю неделю будут работать с 08:00 до 20:00. По итогу первых дней в Петербурге зафиксировали несколько возможных нарушений — так, информацию о вбросе бюллетеней в Калининском районе проверяет полиция после публикации «Фонтанки».

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Комментарии (20)

Alex000
К 1 числу такими темпами и все 146% возьмут.
Кровокрас
понятно, "За" проголосуют 73,6%.
Даже при нулевой явке.
baddancer
Севастополь. Всем, кто проголосует "ЗА" поправки в конституцию и покажет фотографию бюллетеня на выходе, выдают 300 гривень и талон на одно купание в море сверх нормы. Инфа 100%!
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