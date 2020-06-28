Явка на плебисците по Конституции прибавляет почти по 10% в день. Проголосовали уже более 30 млн человек

За три дня в досрочном голосовании по поправкам в Конституцию принял участие почти 31 млн человек. Явка на утро 28 июня составляет 28,46%, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, пишет ТАСС.



«По оперативным данным, за три дня проведения голосования на территории РФ, в том числе с учетом дистанционного электронного голосования, проголосовало 30 917 512 граждан», — уточнила глава ЦИК.



Напомним, накануне сообщалось о явке в 19,49%. Таким образом, за день она выросла почти на 10%. Если темп останется прежним, то уже ко дню голосования 1 июля явка приблизится к 60%. Отметим, ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на администрацию президента сообщил, что ВЦИОМ якобы прогнозирует явку в 52,6% по итогам плебисцита, поддержка путинских поправок в основной закон страны в таком случае может составить 73,6%.

