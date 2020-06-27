«Коммерсантъ»: ВЦИОМ спрогнозировал явку и результаты голосования по Конституции
В новом прогнозе ВЦИОМ результатов голосования по Конституции расчетный показатель явки составляет 52,6%. Об этом 27 июня сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в администрации президента.
Собеседник издания также уточнил, что, согласно прогнозу государственной службы социологии, «за» поправки проголосуют 73,6%, а «против» - 26%. Источники «Коммерсанта» не смогли придти к одному мнению — один из них уверял, что исследование уже учитывает первые результаты экзит-поллов, другой — что оно основано на опросах, сделанных до начала голосования.
Глава ВЦИОМа Валерий Федоров не стал подтверждать или опровергать информацию о прогнозе. И напомнил, что в ранее опубликованном исследовании голосование «за» оценивали в 67-71%. При этом явку тогда не предсказывали.
«Мы сейчас только на третьем дне голосования. Но по первым двум дням голосования ощущение, что эти цифры (52,6% - прим. ред.) близки к тому, что будет», — прокомментировал «Коммерсанту» Федоров.
Напомним, голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня и завершится 1 июля. Петербург, по данным Центризбиркома, продолжает удерживать первое место по обращениям в ЦИК по поводу принуждения к голосованию.