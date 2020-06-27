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27.06.2020 18:18
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«Коммерсантъ»: ВЦИОМ спрогнозировал явку и результаты голосования по Конституции

В новом прогнозе ВЦИОМ результатов голосования по Конституции расчетный показатель явки составляет 52,6%. Об этом 27 июня сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в администрации президента.

Собеседник издания также уточнил, что, согласно прогнозу государственной службы социологии, «за» поправки проголосуют 73,6%, а «против» - 26%. Источники «Коммерсанта» не смогли придти к одному мнению — один из них уверял, что исследование уже учитывает первые результаты экзит-поллов, другой — что оно основано на опросах, сделанных до начала голосования.

Глава ВЦИОМа Валерий Федоров не стал подтверждать или опровергать информацию о прогнозе. И напомнил, что в ранее опубликованном исследовании голосование «за» оценивали в 67-71%. При этом явку тогда не предсказывали.

«Мы сейчас только на третьем дне голосования. Но по первым двум дням голосования ощущение, что эти цифры (52,6% - прим. ред.) близки к тому, что будет», — прокомментировал «Коммерсанту» Федоров.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня и завершится 1 июля. Петербург, по данным Центризбиркома, продолжает удерживать первое место по обращениям в ЦИК по поводу принуждения к голосованию.

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Комментарии (3)

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krasnonosov
Для увеличения явки и голосов "ЗА", предлагаю:
1) Все туалеты страны объявить избирательными кабинками.
2) Каждый заход туда россиянина на протяжении недели считать новой явкой.
3) Каждую брошенную там бумажку засчитывать, как голос "ЗА".
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