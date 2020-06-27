Петербург продолжает удерживать первое место по обращениям в ЦИК по поводу принуждения к голосованию по Конституции

Центризбирком получил 105 обращений по поводу принуждения к голосованию по Конституции. Об этом 27 июня сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, пишет ТАСС.



Петербург продолжает удерживать за собой первое место — большая часть обращений (35) поступила именно из Северной столицы. Для сравнения — в Москве зафиксировали 29 жалоб.



«В Санкт-Петербурге у нас существенно повысилось количество обращений. У нас их 35, а было 29. За сутки это довольно много», — уточнила Памфилова.



Правда, после обработки всех 105 обращений выяснилось, что «на самом деле заслуживают внимания только 75», — считает глава ЦИК. И все равно большая часть из них поступила из Петербурга (29 жалоб).

