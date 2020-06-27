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27.06.2020 14:59
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Петербург продолжает удерживать первое место по обращениям в ЦИК по поводу принуждения к голосованию по Конституции

Центризбирком получил 105 обращений по поводу принуждения к голосованию по Конституции. Об этом 27 июня сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, пишет ТАСС.

Петербург продолжает удерживать за собой первое место — большая часть обращений (35) поступила именно из Северной столицы. Для сравнения — в Москве зафиксировали 29 жалоб.

«В Санкт-Петербурге у нас существенно повысилось количество обращений. У нас их 35, а было 29. За сутки это довольно много», — уточнила Памфилова.

Правда, после обработки всех 105 обращений выяснилось, что «на самом деле заслуживают внимания только 75», — считает глава ЦИК. И все равно большая часть из них поступила из Петербурга (29 жалоб).

Напомним, ранее глава ЦИК Элла Памфилова уже озвучивала список учреждений и предприятий Петербурга, откуда поступили сигналы о принуждении к голосованию по поправкам. По словам Памфиловой, городская администрация на такие сообщения не реагирует.

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Комментарии (21)

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260578211
Не принуждают же голосовать "ЗА"? Придите и проголосуйте так как считаете нужным. Если Вас все устраивает в стране - смело голосуйте ЗА попрввки.
lietuva
А вот среди моих знакомых - нет ни единого человека , которого бы было необходимо понуждать пойти и проголосовать ЗА предложенные Президентом России , Путиным Владимиром Владимировичем , изменения в Конституцию . Более того отмечу : подавляющее большинство - УЖЕ проголосовало и поддержало вышеуказанные поправки . А воинствующее и горластое меньшинство , подкармливаемое зарубежными грантами и просроченными печеньками - может готовиться к митингам протеста , где их будет радостно винтить добродушная Росгвардия . Перевинтят всех до одного , никто не спрячешься , даже в американском посольстве .
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