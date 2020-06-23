ВЦИОМ: Внесение в Конституцию путинских поправок поддерживают 67–71% россиян
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) прогнозирует поддержку обнуления сроков Владимира Путина и других конституционных поправок на общероссийском голосовании 1 июля на уровне 67–71%. Об этом сайт ВЦИОМ сообщил во вторник, 23 июня. Против внесения поправок — 28–32% россиян. Каждый сотый может испортить бюллетень.
«В расчетной модели учитываются: информированность, мотив голосования, декларируемая поддержка, разные обстоятельства. Настройка коэффициентов модели проводится с помощью экспертных опросов», — пояснили цифры сотрудники государственной службы социологии.
В конце апреля ВЦИОМ прогнозировал поддержку путинского обнуления и других поправок в Конституцию на уровне 67–68 %, при этом лишь 50% самих респондентов ведомства Валерия Фёдорова заявляли, что будут голосовать «за».
«Прогноз всегда отличается от опросных данных. Он не может не отличаться. Если бы он не отличался, он бы не был нужен», — пояснил тогда «Фонтанке» расхождения цифр экспертов ВЦИОМ с настроениями населения сам Фёдоров.
О том, как именно россияне намерены голосовать по состоянию на текущий момент, ВЦИОМ на этот раз сообщать не стал, но отметил, что лишь 7% граждан считают меры, направленные на обеспечение санитарной безопасности избирателей в ходе этого голосования, «недостаточными».
В начале июня ВЦИОМ сообщал, что поддержать 1 июля поправки в Конституцию готов 61% от числа тех, кто примет участие в голосовании. 2 июня независимая от государства социологическая служба «Левада-центр», которая внесена в список иноагентов Минюста, сообщила, что поддержать поправки в Конституцию готовы лишь 44% россиян.
Что касается потенциальной явки, то, по данным ВЦИОМ, 22 июня она достигла максимума с февраля. 71% россиян говорят, что будут голосовать, причём 54% утвердительно «да», а 17% «скорее да». Если количество участников плебисцита с февраля выросло несущественно — лишь на 5%, то количество противников голосовать за обнуление за тот же период увеличилось в полтора раза. В феврале «против» голосования были 11% россиян. 18 июня 2020 года их число достигло 18%, а 22 июня оно откатилось до 16%.
Каждый четвёртый собеседник ВЦИОМ (24%) склоняется голосовать досрочно — с 25 июня.
Ранее 23 июня глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что риск заражения не испугал членов избиркомов и «никто не отказался» от работы 1 июля.