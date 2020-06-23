Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) прогнозирует поддержку обнуления сроков Владимира Путина и других конституционных поправок на общероссийском голосовании 1 июля на уровне 67–71%. Об этом сайт ВЦИОМ сообщил во вторник, 23 июня. Против внесения поправок — 28–32% россиян. Каждый сотый может испортить бюллетень.

В конце апреля ВЦИОМ прогнозировал поддержку путинского обнуления и других поправок в Конституцию на уровне 67–68 %, при этом лишь 50% самих респондентов ведомства Валерия Фёдорова заявляли, что будут голосовать «за».



«Прогноз всегда отличается от опросных данных. Он не может не отличаться. Если бы он не отличался, он бы не был нужен», — пояснил тогда «Фонтанке» расхождения цифр экспертов ВЦИОМ с настроениями населения сам Фёдоров.



О том, как именно россияне намерены голосовать по состоянию на текущий момент, ВЦИОМ на этот раз сообщать не стал, но отметил, что лишь 7% граждан считают меры, направленные на обеспечение санитарной безопасности избирателей в ходе этого голосования, «недостаточными».



В начале июня ВЦИОМ сообщал, что поддержать 1 июля поправки в Конституцию готов 61% от числа тех, кто примет участие в голосовании. 2 июня независимая от государства социологическая служба «Левада-центр», которая внесена в список иноагентов Минюста, сообщила, что поддержать поправки в Конституцию готовы лишь 44% россиян.

