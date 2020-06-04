ВЦИОМ: 61% россиян готовы поддержать 1 июля поправки в Конституцию

Почти две трети россиян (62%) «скорее положительно» относятся к выбору 1 июля датой проведения общероссийского голосования по президентским поправкам в Конституцию, которые позволят Владимиру Путину оставаться президентом РФ и после 2024 года. 15% от числа тех, кто готов участвовать в плебисците, отрицательно относятся к выбору для голосования первого дня второго летнего месяца, для каждого пятого (21%) выбор даты «не имеет значения». Об этом в четверг, 4 июня, сообщает ВЦИОМ.

При этом каждый второй россиянин (48%) твёрдо решил сходить на свой избирательный участок, каждый пятый (19%) склоняются к такому действию. Каждый пятый (19%) определится чуть позже. Бойкотировать голосование, по данным государственной службы социологии, уже готов или готовится каждый шестой гражданин РФ — 15%.

Фото: wciom.ru

Поддержать поправки, по данным на 2 июня, готов 61% потенциальных участников плебисцита. Каждый пятый (21%) будет голосовать против. 18% респондентов ВЦИОМ «затруднились ответить», «не будут участвовать в голосовании» или «испортят бюллетень».



Фото: wciom.ru

Лишь 15% собеседников ведомства Валерия Фёдорова сказали, что риск быть инфицированным коронавирусом во время похода к урнам оценили как «значительный». 83% собеседников ВЦИОМ считают, что риска заражения на этом плебисците нет вовсе или он «незначительный».

Опрос был проведен 2 июня по заказу Экспертного института социальных исследований среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

1 июня Владимир Путин подписал указ о проведении общероссийского голосования 1 июля. Ради плебисцита эта среда объявлена выходным днём. Голосование может растянуться не на один день, а опустить бюллетень в урну можно будет даже на улице.

3 июня более 200 российских депутатов выступили против переписывания Конституции, которое допускает сохранение Владимира Путина у власти и после окончания его четвёртого президентского срока. 4 июня число подписантов обращения к гражданам РФ увеличилось до 260 депутатов.

