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27.06.2020 13:12
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ЦИК: Явка на голосовании по поправкам в Конституцию за два дня составила почти 20%

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию по России за два дня составила 19,49%. Такие данные 27 июня озвучила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По последним данным, всего проголосовало более 21,171 млн человек.

«Никаких случаев принуждения [не должно быть]. Мы контролируем ситуацию, мониторим информационное поле и оперативно реагируем на поступающую информацию», - цитирует главу Центризбиркома ТАСС.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля во всех регионах России. Избирательные участки всю неделю будут работать с 08:00 до 20:00. По итогу первых двух дней в Петербурге наблюдатели зафиксировали несколько нарушений, в частности, возможный вброс бюллетеней в Калининском районе. Сейчас информацию о происшествии проверяет Горизбирком. Также в Москве журналист Павел Лобков сообщил, что смог проголосовать дважды. За это ему грозит штраф до 30 тыс. рублей.

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Комментарии (4)

Kit.
А почему не все 147%?

Недоработочка.
Иван Петров
Враньё.
Причём враньё тупое и глупое.
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