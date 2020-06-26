Есть подозрение, что фейк, но проверка не завершена. Горизбирком прокомментировал возможный вброс бюллетеней в Калининском районе

Проверка по факту публикации видео, на котором запечатлен возможный вброс бюллетеней в переносную урну в Калининском районе имеет свидетельства фейка, но проверка еще не завершена. Об этом 26 июня в медиацентре союза журналистов России заявил начальник управления организации и правового обеспечения избирательного процесса аппарата Горизбиркома Петербурга Григорий Марголин-Каганский.

«Там ящик для голосования. Мы на видео видим что-то похожее на вброс бюллетеней. По этой истории также проводится проверка. Есть определенные свидетельства, что эта история фейковая, но очень нас обеспокоила. Поэтому мы не можем пока сказать, что проверка завершена. Будем дальше изучать этот вопрос», - сказал Марголин.