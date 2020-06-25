Дважды проголосовавшего по конституционным поправкам журналиста Лобкова могут оштрафовать на 30 тысяч рублей

Две галочки в двух бюллетенях — электронном и бумажном — могут обойтись журналисту «Дождя» Павлу Лобкову в 30 тысяч рублей. Об этом 25 июня сообщил РБК.



По словам заместителя председателя Центризбиркома РФ Николая Булаева, нарушителя накажут. «У Лобкова административное правонарушение и соответствующие санкции», — сказал зампред комиссии. Согласно статье 5.22 КоАП РФ, получение в избирательной комиссии бюллетеня «для участия в голосовании более одного раза в ходе одного и того же голосования» при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей.

