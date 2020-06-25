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25.06.2020 14:51
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Дважды проголосовавшего по конституционным поправкам журналиста Лобкова могут оштрафовать на 30 тысяч рублей

Две галочки в двух бюллетенях — электронном и бумажном — могут обойтись журналисту «Дождя» Павлу Лобкову в 30 тысяч рублей. Об этом 25 июня сообщил РБК.

По словам заместителя председателя Центризбиркома РФ Николая Булаева, нарушителя накажут. «У Лобкова административное правонарушение и соответствующие санкции», — сказал зампред комиссии. Согласно статье 5.22 КоАП РФ, получение в избирательной комиссии бюллетеня «для участия в голосовании более одного раза в ходе одного и того же голосования» при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей.

Булаев отметил, что разбираться в сложившейся ситуации будет Московская городская избирательная комиссия. Руководитель МГИК Юрий Ермолаев уже отчитался, что в отношении членов ТИК будут приняты дисциплинарные меры.

Ранее на телеканале «Дождь» появился сюжет, в котором говорилось, что можно дважды проголосовать по поправкам в Конституцию: на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования. Эксперимент провел журналист Павел Лобков.

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Комментарии (10)

perrkele_sattana
Это было журналистское расследование, о чем Лобков сразу уведомил, в своем ролике. Сколько годиков дадим преступнику, который "взял деньги на разработку ПО", заявил о его работоспособности и умышленно ввел в заблуждение из-за которого Государственное дело оказалось скомпрометированным? А может это госизмена?
Гражданкa
что, не там была галочка?
260571091
любопытно - когда народ выкатит штраф этой власти за враньё и воровство
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