Дважды проголосовавшего по конституционным поправкам журналиста Лобкова могут оштрафовать на 30 тысяч рублей
Две галочки в двух бюллетенях — электронном и бумажном — могут обойтись журналисту «Дождя» Павлу Лобкову в 30 тысяч рублей. Об этом 25 июня сообщил РБК.
По словам заместителя председателя Центризбиркома РФ Николая Булаева, нарушителя накажут. «У Лобкова административное правонарушение и соответствующие санкции», — сказал зампред комиссии. Согласно статье 5.22 КоАП РФ, получение в избирательной комиссии бюллетеня «для участия в голосовании более одного раза в ходе одного и того же голосования» при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей.
Булаев отметил, что разбираться в сложившейся ситуации будет Московская городская избирательная комиссия. Руководитель МГИК Юрий Ермолаев уже отчитался, что в отношении членов ТИК будут приняты дисциплинарные меры.
Ранее на телеканале «Дождь» появился сюжет, в котором говорилось, что можно дважды проголосовать по поправкам в Конституцию: на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования. Эксперимент провел журналист Павел Лобков.