Санкт-Петербургский горизбирком завершил служебную проверку публикации «Фонтанки» о возможных манипуляциях с урной для голосования по поправкам в Конституцию. Члены участка, которые попали на видео с вбросом бюллетеней, лишились полномочий.

Об этом заместитель начальника Управления по СМИ аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии Григорий Марголин-Каганский заявил 27 июня в медиацентре Союза журналистов.