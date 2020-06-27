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27.06.2020 20:40
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Голосование в сомнительный ящик УИК №505 остановлено. Проверять информацию о вбросе будет полиция Петербурга

Санкт-Петербургский горизбирком завершил служебную проверку публикации «Фонтанки» о возможных манипуляциях с урной для голосования по поправкам в Конституцию. Члены участка, которые попали на видео с вбросом бюллетеней, лишились полномочий.

Об этом заместитель начальника Управления по СМИ аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии Григорий Марголин-Каганский заявил 27 июня в медиацентре Союза журналистов.

ГИК СПб

«Тщательное разбирательство, проведенное Санкт-Петербургской избирательной комиссией, по поводу ролика, опубликованного на «Фонтанке.ру» 26 июня и касающегося инцидента в Калининским районе на территории участковой избирательной комиссии №505, показало, что в рамках полномочий Санкт-Петербургской избирательной комиссией установить истину не представляется возможным, ТИК №11 будет подготовлено обращение в правоохранительные органы, для того, чтобы провести проверку. Для того, чтобы исключить любые сомнения, переносной ящик №2 УИК №505 опечатан, голосование в него не производится. Он будет вскрыт 1 июля после окончания голосования в присутствии представителей Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Два члены УИК, которые работали с этим ящиком, их полномочия прекращены ТИКом №11», - сказал он.

Напомним, 26 июня «Фонтанка» опубликовала видео читателя. Две женщины вкладывали листы в переносную урну с надписью N505.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

Мужской Взгляд
Фотографируем и выкладываем сканы заполненных бюллетеней Вконтакте.
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Это признают малюсенькой ошибочкой. А так всё честно и чисто.
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