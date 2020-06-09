Дезинфекция для Дворцовой и специальные коврики для избиркомов. Как Петербург готовится к параду и голосованию

Репетиции парада к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Петербурге проводят с использованием средств индивидуальной защиты. Части Западного военного округа продезинфицируют Дворцовую площадь, трибуны и всю задействованную технику.



Как рассказал губернатор Александр Беглов в интервью ТАСС 9 июня, почетные гости парада займут места с соблюдением социальной дистанции. «Чтобы избежать очередей, увеличим время прохода на трибуны перед началом мероприятия, - заявил глава города. - Доступ граждан на Дворцовую площадь и прилегающие улицы будет закрыт. Всех приглашенных и специалистов, обслуживающих парад, заблаговременно обеспечим средствами индивидуальной защиты».

