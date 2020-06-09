Дезинфекция для Дворцовой и специальные коврики для избиркомов. Как Петербург готовится к параду и голосованию
Репетиции парада к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Петербурге проводят с использованием средств индивидуальной защиты. Части Западного военного округа продезинфицируют Дворцовую площадь, трибуны и всю задействованную технику.
Как рассказал губернатор Александр Беглов в интервью ТАСС 9 июня, почетные гости парада займут места с соблюдением социальной дистанции. «Чтобы избежать очередей, увеличим время прохода на трибуны перед началом мероприятия, - заявил глава города. - Доступ граждан на Дворцовую площадь и прилегающие улицы будет закрыт. Всех приглашенных и специалистов, обслуживающих парад, заблаговременно обеспечим средствами индивидуальной защиты».
Кроме того, Беглов остановился и на голосовании по поправкам в Конституцию, которое пройдет с 25 июня до 1 июля. По словам губернатора, члены участковых избирательных комиссии будут в полном объеме обеспечены средствами защиты, включая пластиковые экраны для лица. «Дополнительно вооружим комиссии антибактериальными ковриками, приборами для обеззараживания воздуха и инструментами для запаивания пакетов, рассказал губернатор. - Наша цель — максимально бесконтактное голосование. Будет вестись термометрия с помощью бесконтактных измерительных приборов. Каждому голосующему будут предоставлены маска, перчатки и одноразовая ручка».
Ранее, напомним, о процедуре «бесконтактного» голосования подробно рассказывал Центризбирком. Парад Победы назначен на 24 июня, этот день президент Владимир Путин объявил выходным и распорядился провести фейерверк и пролёт авиации. Напомним, при подготовке к параду 9 мая, в итоге перенесенному, стало известно о вспышках коронавируса среди нахимовцев и курсантов Военно-медицинской академии. В Минобороны заверили, что никто из заболевших участия в тренировках не принимал.