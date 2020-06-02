В атриуме Центризбиркома показали постановку о голосовании со всеми «антиковидными» мерами. А «Бабки-Ёжки» - критики предстоящего плебисцита — получили приглашение не болтать, а пойти в наблюдатели».

Фото: Презентация ЦИК РФ

Перед членами избирательных комиссий на голосовании по Конституции поставили задачу минимум: разглядеть паспортные данные с 2 метров. На заседании Центризбиркома 2 июня Элла Памфилова ругалась на критиков - «горе-экспертов» и призывала «не болтать», а записываться в наблюдатели через Общественную палату. В перерыве всем желающим показали театрализованную постановку дня голосования — не без накладки В качестве декораций выступили избирательный участок и лестничная площадка.

В Центризиркоме 2 июля прошло первое заседание с момента назначенной накануне даты голосования по поправкам в Конституцию — 1 июля. Интересующиеся, как обычно, смотрели видеотрансляцию. На повестке стоял процесс организации плебисцита. Первым делом Элла Памфилова обрушилась на «горе-экспертов», призвав пример зарубежного опыта проведения выборов по время разгула COVID-19 на защиту от критиков. «Я тут почитала некоторые отклики наших «великих экспертов», - рассказала она, подпустив в голос сарказма, - которые пишут: «Ой, пир во время чумы». Вот как раз пир во время чумы мы пропустили. То есть когда ситуация вызывала большие сомнения, президент принял ответственное решение, и выборы были отложены». Председатель комиссии во время заседания оговорилась, назвав голосование выборами, как минимум, дважды.



Глава ЦИК особо подчеркнула, что шесть дней до даты «Икс», в течение которых волеиъзявление также будет возможно - это не досрочное голосование, попеняв всем за некорректность формулировок. И призвала называть период до 1 июля правильно - «голосованием до дня голосования». «У многих, особенно наших матерых экспертов, [голова] настолько забита стереотипами, связанными с избирательным законодательством. Они часто с трудом понимают, что это не выборы», - посетовала Памфилова.

Было отмечено, что голосования по почте не будет: сложно организовать наблюдение, небезопасно с санитарной точки зрения и вообще - «позавчерашний день». Тут же комплимент получила технология «Мобильный избиратель», с помощью которой граждане смогут подать заявление и проголосовать по месту фактического нахождения. Уже поданные заявления на голосование по Конституции после переноса даты с 22 апреля, напомним, было решено аннулировать. Подавать новые заявления можно будет уже с 5 июня

Обеспечение защитными масками, перчатками и при необходимости ручками Центризбирком пообещал взять на себя. Посетителей с температурой решено отправлять голосовать и ждать скорую в отдельное помещение.



Членам избирательных комиссий, не обладающих идеальным зрением, до начала плебисцита придется обзавестись оптикой. Демонстрировать паспорт посетители участка при получении бюллетеня будут с дистанции в 2 метра, может «чуть меньше». «В руки не давать», - строго внушала глава ЦИК и заверяла: На расстоянии все видно», - заверила она. В ходе заседания она периодически возвращалась к этому вопросу, подчеркивая, что задача вполне выполнимая.



Фото: Презентация ЦИК РФ Фото: Презентация ЦИК РФ Фото: Презентация ЦИК РФ Фото: Презентация ЦИК РФ Фото: Презентация ЦИК РФ Фото: кадр из трансляции

Всех критиков, в отношении которых Памфилова с завидной фантазией употребила очередной эпитет - «Бабки-Ёжки» настоятельно пригласила «не болтать», а поучаствовать в качестве наблюдателей. По ее заверению, Общественная палата, а только через эти структуры будут набирать наблюдателей, примет всех, никого «фильтровать» не будет. «Чтобы ваш скептицизм развеялся», - добавила она.

Замглавы ЦИК Николай Булаев обратил внимание, что ни в одном документе не прописано, сколько наблюдателей должно находиться на участке — только при выезде. «Вопрос: почему на участке мы не регламентируем, сколько наблюдателей должно быть, а вне участка регламентируем? Я предлагаю это обсудить, посоветоваться с Общественной палатой. Член УИК [на участке] работает, к нему подходит голосующий и работают один на один. Почему на выезде обязательно двое? У нас презумпция невиновности отпала? Мы нормы ответственности за работу членов УИК внесли колоссальную. Ну почему мы не доверяем человеку в таких условиях работать?»



Затем комиссии продемонстрировали ролики-объяснялки для граждан. Под бодрое музыкальное сопровождение мультяшные герои в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора выполняли свой гражданский долг. «Голосовать легко и безопасно!» - заверял голос за кадром. Глава ЦИК предупредила выпады критиков, заявив, что все упоминания о 1 июля, учитывая, что дата плебисцита была объявлен только накануне, в роликах монтировались ночью.



ЦИК РФ

ЦИК РФ

В перерыве заседания всех желающих пригласили в атриум, где разместили уже знакомые по роликам декорации: избирательный участок, мультяшные члены УИКа в полный рост и лестничная площадка с дверью в квартиру. Памфилова и актеры показывали, как пришедший проголосовать проходит проверку температуры на входе, топчется на дезинфицирующем коврике, избавляющем подошвы от «полчищ микробных врагов», обрабатывает руки санитайзером и только после этого облачается в перчатки и маску. «Доставайте паспорт. Близко не подходим», - учила Памфилова. Члены УИКа сверяли с заранее напечатанными списками избирателей паспортные данные. Картонный насупленный наблюдатель с лупой демонстрировал, что внимательно следит во избежание нарушений.



Во втором акте постановки - околоквартирного голосования — член УИК на лестничной площадке облачилась в легкий халат и опрыскала санитайзером звонок и дверную ручку. От идеи нарядиться в защитные костюмы решили отказаться, в них тяжело, комментировала Памфилова. На дверную ручку повесили пакет с набором участника голосования: дезинфицирующее средство, ручка, маска, перчатки, бюллетень и заявление о голосовании вне участка с распечатанными паспортными данными. Переносной ящик ставится около двери. Звонок в дверь — и отступление на 2 метра. Герой постановки — обитательница квартиры 90-летняя «Марфа Петровна» в исполнении молодой девушки допустила оплошность: опустила заявление о голосовании вместо предназначенного для этого «кармашка» в переносную урну, вместе с бюллетенем. «Теперь придется ящик опечатать и приехать к вам еще раз, - прокомментировала Памфилова. Второму обитателю квартиры досталась похвала: «Иван Степанович все сделал правильно».

После перерыва обсудили дистанционное голосование. Регионам, претендующим на применение электронного голосования, придется потрудиться: это позволят только трем наиболее подготовленным субъектам. При этом одно из них, очевидно, уже занято — это Москва. Чтобы Петербург смог войти в тройку, с соответствующим предложением, согласно мартовскому постановлению Центризбиркома, должен выступить губернатор. На заседании особо прозвучало: те регионы, которые хотят воспользоваться этим правом, должны подавать заявки уже сейчас. Выступал ли с такой инициативой Беглов, оперативно в пресс-службе Смольного уточнить не смогли.



Проголосовать в онлайн-формате можно будет только до 20.00 30 июня, в «дни голосования до голосования». Собирать результаты предстоит специально созданной территориальной комиссии, 10 человек, главу назначит сам ЦИК. Замглавы ЦИК Николай Булаев сентиментально заметил, что ему будет жаль постепенный уход от голосования непосредственно на участках, куда можно прийти, остановиться и подумать - «как в церкви».

Спокойную атмосферу под конец всколыхнула речь члена ЦИКа Евгения Колюшина, который заявил, что будет голосовать против проекта постановления по созданию территориальной комиссии по электронному голосованию и перечислил, почему. «У него только одно достоинство на мой взгляд — оно повышает явку. При чем это достаточно сомнительное достоинство.... а дальше начинаются сплошные минусы либо сплошные проблемы». Он обратил внимание, что между гражданином и определением итого находится посредник — программное обеспечение, которое кто-то делает.

Административный ресурс, по мнению члена комиссии, получает новые возможности для своего развития. Невозможно выявить массовое голосование с одного компьютера. Также Колюшин сослался на опыт Германии, где при использовании электронных технологий в обязательном порядке у граждан должна быть возможность убедиться в достоверности избирательных действий и их итогов без специальных знаний.



От такой речи частично потеряла дар слова даже Памфилова: «Я в шоке, Евгений Иванович. Нет, Николай Иванович [Булаев], отвечайте вы, я воздержусь». Замглавы ЦИК сравнил претензии коллеги с тем, что в Свердловской области планируется выдавать автономера с цифрами «666», а кому-то это не нравится (на самом деле, не планируется — прим. ред.).

Памфилова заявила, что 300 человек не смогут проголосовать с одного компьютера — у каждого есть своя регистрация. Колюшин пояснил: все пароли и логины можно передать — «начальнику, бандиту, еще кому-то», и никаких механизмов проверки нет. «Я вас умоляю, на всю страну такую чушь говорить», - ужасалась глава комиссии. И в финале добавила: «Я даже ответить на это не могу, это просто неотвечаемо!» Тем не менее, внятного объяснения, как граждане могут убедиться в корректности подсчета при электронном голосовании, расслышать так и не удалось.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

