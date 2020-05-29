Путин объявил 24 июня нерабочим днём и пообещал салют

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня, когда должен состояться Парад Победы, нерабочим днём. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба Кремля.

Президентский указ 29 мая опубликован на сайте Кремля. В нем сказано, что парад состоится на Красной площади в Москве в 10 утра, одновременно он пройдет и в других городах.

Организовать его необходимо «с привлечением вооружения и военной техники, использованием в установленном порядке официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне – Знамени Победы».