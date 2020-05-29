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29.05.2020 20:27
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Путин объявил 24 июня нерабочим днём и пообещал салют

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня, когда должен состояться Парад Победы, нерабочим днём. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба Кремля.

Президентский указ 29 мая опубликован на сайте Кремля. В нем сказано, что парад состоится на Красной площади в Москве в 10 утра, одновременно он пройдет и в других городах.

Организовать его необходимо «с привлечением вооружения и военной техники, использованием в установленном порядке официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне – Знамени Победы».

Также российский президент настаивает на артиллерийском салюте, хотя 9 Мая он прошел в обеих столицах. Он назначен на 10 часов вечера. 24 июня объявлен выходным днем с сохранением зарплаты.

Парад Победы в 2020 году перенесли с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса. Пресс-секретарь российского президента заявил, что «с большой долей вероятности» 24 июня станет выходным.

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Комментарии (17)

Michael_5e4cd31840823
А смысл салюта, если массовые мероприятия запрещены?
Piligrino
Надоел.
.... а хвост оставить, чтоб под него… да раскаленный прут!
zimirev
Без слов!!
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